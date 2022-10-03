Шкарпетки, капці чи теплі штани: як зігрітися взимку за допомогою одягу
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Ці лайфхаки допоможуть зігрітися цієї зими та скоротити рахунки за електроенергію.
Зима все ближче і ближче, а це означає, що настав час активно утеплюватися до холодів. А знаючи, що опалювальний сезон 2022/2023 обіцяє бути непростим, важливо подбати і про утеплення свого будинку. І сьогодні ми хочемо розповісти, як це зробити за допомогою одягу. Зазначимо, що ці лайфхаки також допоможуть зменшити споживання електроенергії, що дозволить заощадити.
Як зазначає видання Express, взимку важливо "утеплити людину, а не будинок". Тому перше, на що потрібно звернути увагу перед зимовим періодом, чи є у вас досить теплі речі, які допоможуть вам зігрітися в холод.
Як зігрітися в холод за допомогою одягу
- Якщо ви довго сидите за робочим столом, то вам не завадить вдягти ще кілька шарів одягу, щоб не замерзнути.
- Носіть тонкі шари одягу, які ізолюють тіло та полегшують регулювання температури. Сюди можна додати і термобілизну.
- Шкарпетки та капці можуть зігріти ноги та пальці ніг, особливо якщо в будинку холодна підлога.
- Затишні джемпери оверсайз — ідеальний варіант, оскільки під них можна розмістити ще кілька шарів одягу.
- Товсті штани, такі як джогери, також можуть утримувати тепло. В ідеалі обирайте моделі із флісовою підкладкою.
Раніше "Телеграф" розповідав про способи утеплення, які популярні у японців. У їхній країні немає центрального опалення, тому жителі вигадали масу хитрощів для збереження тепла в будинку.
Також ми повідомляли, які запаси необхідно зробити на зиму, щоб почуватися комфортніше. Йдеться не лише про теплі речі, а й низку обов’язкових продуктів та медикаментів.