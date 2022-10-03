Шкарпетки, капці чи теплі штани: як зігрітися взимку за допомогою одягу

Ці лайфхаки допоможуть зігрітися цієї зими та скоротити рахунки за електроенергію.

Зима все ближче і ближче, а це означає, що настав час активно утеплюватися до холодів. А знаючи, що опалювальний сезон 2022/2023 обіцяє бути непростим, важливо подбати і про утеплення свого будинку. І сьогодні ми хочемо розповісти, як це зробити за допомогою одягу. Зазначимо, що ці лайфхаки також допоможуть зменшити споживання електроенергії, що дозволить заощадити.

Як зазначає видання Express, взимку важливо "утеплити людину, а не будинок". Тому перше, на що потрібно звернути увагу перед зимовим періодом, чи є у вас досить теплі речі, які допоможуть вам зігрітися в холод.

Як зігрітися в холод за допомогою одягу

Якщо ви довго сидите за робочим столом, то вам не завадить вдягти ще кілька шарів одягу, щоб не замерзнути.

Носіть тонкі шари одягу, які ізолюють тіло та полегшують регулювання температури. Сюди можна додати і термобілизну.

Шкарпетки та капці можуть зігріти ноги та пальці ніг, особливо якщо в будинку холодна підлога.

Затишні джемпери оверсайз — ідеальний варіант, оскільки під них можна розмістити ще кілька шарів одягу.

Товсті штани, такі як джогери, також можуть утримувати тепло. В ідеалі обирайте моделі із флісовою підкладкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи утеплення, які популярні у японців. У їхній країні немає центрального опалення, тому жителі вигадали масу хитрощів для збереження тепла в будинку.

Також ми повідомляли, які запаси необхідно зробити на зиму, щоб почуватися комфортніше. Йдеться не лише про теплі речі, а й низку обов’язкових продуктів та медикаментів.