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Шкарпетки, капці чи теплі штани: як зігрітися взимку за допомогою одягу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Шкарпетки, капці чи теплі штани: як зігрітися взимку за допомогою одягу Новина оновлена 03 жовтня 2022, 07:47

Ці лайфхаки допоможуть зігрітися цієї зими та скоротити рахунки за електроенергію.

Зима все ближче і ближче, а це означає, що настав час активно утеплюватися до холодів. А знаючи, що опалювальний сезон 2022/2023 обіцяє бути непростим, важливо подбати і про утеплення свого будинку. І сьогодні ми хочемо розповісти, як це зробити за допомогою одягу. Зазначимо, що ці лайфхаки також допоможуть зменшити споживання електроенергії, що дозволить заощадити.

Як зазначає видання Express, взимку важливо "утеплити людину, а не будинок". Тому перше, на що потрібно звернути увагу перед зимовим періодом, чи є у вас досить теплі речі, які допоможуть вам зігрітися в холод.

Як зігрітися в холод за допомогою одягу

  • Якщо ви довго сидите за робочим столом, то вам не завадить вдягти ще кілька шарів одягу, щоб не замерзнути.
  • Носіть тонкі шари одягу, які ізолюють тіло та полегшують регулювання температури. Сюди можна додати і термобілизну.
  • Шкарпетки та капці можуть зігріти ноги та пальці ніг, особливо якщо в будинку холодна підлога.
  • Затишні джемпери оверсайз — ідеальний варіант, оскільки під них можна розмістити ще кілька шарів одягу.
  • Товсті штани, такі як джогери, також можуть утримувати тепло. В ідеалі обирайте моделі із флісовою підкладкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи утеплення, які популярні у японців. У їхній країні немає центрального опалення, тому жителі вигадали масу хитрощів для збереження тепла в будинку.

Також ми повідомляли, які запаси необхідно зробити на зиму, щоб почуватися комфортніше. Йдеться не лише про теплі речі, а й низку обов’язкових продуктів та медикаментів.

Теги:
#Зима #Опалення #утеплення