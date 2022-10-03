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Безкоштовні та ефективні: зимові секрети для збереження тепла

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зимові лайфхаки підійдуть для всіх членів сім’ї
Зимові лайфхаки підійдуть для всіх членів сім’ї

Багато популярних способів мають свої нюанси

Тепла, обіцяного синоптиками, поки що немає, а на вулиці вже прохолодно та сиро. Взимку ситуація погіршиться — невизначеність із наявністю опалення у багатьох регіонах змушує людей думати про альтернативні засоби підтримки тепла. Але навіть за умов незначного обігріву можна існувати комфортніше.

CNN публікує ряд рекомендацій, які можуть зробити життя кращим. Адже перебування у теплі – це не лише питання комфорту, а й здоров’я. Важливо, що ці способи не вимагають вкладення великої кількості коштів чи тривалої підготовки.

  • Грілки різного виду дуже ефективні. Але варто бути уважними, щоб не обпектися – грілку можна загорнути у рушник.
  • Активний рух важливий, але доводити до поту не варто — це допомагає тілу остигати, а це недоречно.
  • Тепла ванна або душ можуть призвести до ще більшого замерзання після волога шкіра швидше втрачає тепло.
  • Обіймашки допомагають зігрітися. Це просто – двоє людей нагрівають простір під ковдрою швидше.
  • Гаряча їжа допоможе зігрітися двічі. На початку – поки ви її готуєте, а потім – коли їсте.
  • Теплі супи або напої допомагають зігрітися, а в деяких випадках підтримувати тепло організму подальшим метаболізмом зсередини.
  • Після приготування їжі можна залишити духовку остигати прочиненою, з дотриманням техніки безпеки якщо у вас діти або тварини.
  • Вільні верстви. Зимовий одяг має бути в кілька шарів і не сковувати рухи, щоб не обмежити циркуляцію крові.
  • Спати в шапці — голова втрачає багато тепла, і якщо вночі холодно, краще утеплити цю зону.
  • Використовуйте килими або килимки, вони приємніші для ніг і тепліше на дотик.
  • Використовуйте натуральний вогонь, якщо дозволяє ситуація, наприклад, багаття на задньому дворі у приватному будинку.
  • Свічки можуть бути небезпечними – їх не можна використовувати як довгострокове джерело тіла через ризик пожеж.

Як раніше розповідав "Телеграф", перед опалювальним сезоном варто переконатись у справності батарей та за потребою розповітрити їх на початку. Важливо також переконатися, що радіатори опалення не перекриті меблями, а можна використовувати фольгований матеріал для поліпшення якості послуги.

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#Зима #Опалення