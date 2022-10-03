Простий прийом для вікон, який утеплить будинок: лайфхак обійдеться в копійки

За допомогою одного недорогого предмета вам вдасться знизити тепловтрати через вікна

Поки не настали суворі морози, варто подбати про утеплення свого житла. До того ж є багато бюджетних способів зробити це. Наприклад, встановити тепловідбивні екрани поблизу радіаторів. Велику увагу варто приділити вікнам, адже вони можуть стати джерелом протягів, через що температура в кімнаті знижуватиметься.

Як пише ресурс wonderhowto, елементарний лайфхак допоможе покращити теплоізоляцію вашого будинку. Суть прийому полягає в наступному: накрийте вікна пухирчастою плівкою. У мережі ціни на пакувальну плівку із бульбашками в Україні стартують від 20 грн. Тож це досить бюджетний варіант утеплення вікон.

Вікна у вашому будинку є головними винуватцями перепадів температур взимку, особливо якщо їм кілька десятків років або в них не продумана ізоляція. Тоді як пухирчаста плівка додає шар захисної ізоляції. Все, що вам потрібно для утеплення вікон: хороший запас пухирчастої плівки, ножиці та пульверизатор із водою.

Як утеплити вікно за допомогою пухирчастої плівки:

Піднесіть листи пухирчастої плівки до вікон і обріжте за розміром. Ви повинні переконатися, що плівка легко розташовується від краю до краю вікна, щільно прилягаючи до скла. Після того, як ви виміряли та вирізали, розпорошіть воду на все вікно. Візьміть пухирчасту плівку і притисніть її до вікна так, щоб самі бульбашки торкалися скла (плоска сторона має бути звернена до вас). От і все. Після того, як ви притиснули пухирчасту плівку до скла, вона залишиться там доти, доки ви не вирішите її зняти. Коли настане весна, просто зніміть її. До слова, скло під плівкою залишиться чистим. Якщо ви виявите, що ваші вікна особливо підступні та не дозволяють прилипнути пухирчастій плівці, змішайте невелику кількість гліцерину з водою в розпилювачі. Або використовуйте двосторонній скотч, він здатний утримувати легкий пластик.

Відзначимо, що краще вибирати плівку з бульбашками більшого розміру, так вона пропускатиме більше світла в будинок. Утеплити за допомогою плівки, до речі, у будинку можна не лише вікна, а й двері зі скляними вставками.

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