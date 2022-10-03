Як покращити роботу обігрівача: прості правила, які має знати кожен

Перш за все, треба слідкувати за чистотою цього приладу

Опалювальний сезон у більшості областей України стартує зовсім скоро, але на відчутне тепло у квартирах українцям не радять розраховувати. Саме тому більшість громадян ще з літа взялася утеплювати помешкання перед холодами. А дехто просто придбав додатковий обігрівач — адже це найпростіший та найефективніший спосіб, щоб зігрітися.

Як передає британське видання Express, щоб обігрівач краще віддавав тепло, треба знати кілька простих правил.

Як покращити тепловіддачу обігрівача

Перш за все, треба слідкувати за чистотою цього приладу — пил і бруд, які осідають на ньому, не тільки погіршують якість повітря, а й впливають на роботу обігрівача. Забруднений він віддає менше тепла.

Щоб цього не сталося, кажуть експерти, треба ввести за правило — щоденно протирати обігрівач від пилу, а наприкінці тижня чистити його. Пил проникає у щілини та поглиблення на засобі обігріву, тому варто звертати увагу.

Крім цього, прибирати пил треба між панелями обігрівача та за ними — для цього прилад треба вимкнути, а потім зняти кришку та прочистити вже у середині. Найкраще для такого прибирання підійде тонка щітка для радіатора або ганчірка з мікрофібри. Не буде зайвим, якщо ви пропилососите прилад зсередини та ззовні, а потім ще раз протрете вологою тканиною. Важливо! Якщо маєте електричний обігрівач, то не знімайте з нього панелі, щоб їх почистити. Ці прилади дуже крихкі і в них легко можна пошкодити механізм нагрівання. Достатньо буде просто почистити пил та бруд навколо панелей.

Ще один цікавий спосіб, щоб прочистити обігрівач зсередини та з задньої частини радіатора — скористатися звичайним феном, направивши струмінь повітря у канавки на верхній частині радіатора. На максимальних потужностях пил вийде без проблем.

Якщо обігрівач має стійкі забруднення (жир на стінках чи товстий шар пилу), то можна використати трохи мийного засобу та води, щоб видалити бруд. Знову ж таки, цей спосіб не діє для електричних обігрівачів.

Раніше "Телеграф" розповідав про переваги та недоліки трьох типів обігрівачів: керамічні панелі, тепловентилятори та UFO.