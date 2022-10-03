Як вибрати обігрівач: який і для чого краще купувати

Як вибрати обігрівач для квартири, будинку, дачі та на які критерії звертати увагу насамперед.

Щоб узимку було тепло не лише на вулиці, а й у будинку, важливо заздалегідь продумати систему опалення та придбати обігрівач. Як вибрати його правильно, які прилади для зігрівання приміщень існують, на що слід звернути увагу вам розповість "Телеграф".

Як правильно вибрати обігрівач: із чого почати

Вирушаючи до магазину побутової техніки, перед тим, як вибрати обігрівач для будинку, вам потрібно розрахувати розмір свого приміщення. А далі виходити із розрахунку, що для обігріву площі в 10 квадратних метрів потрібен прилад з 1 кіловатом (кВт) потужності.

Також важливо розуміти, яка функція буде у вашого обігрівача — основне джерело тепла чи допоміжне, коли приміщення з батареями потрібно догріти до певної температури. Тоді його потужність може бути нижчою.

Як вибрати обігрівач у квартиру, якщо вона має хорошу теплоізоляцію? І до того ж не кутова, розташована у багатоквартирному будинку, в якому сусіди згори, знизу та з боків також обігрівають приміщення. У цьому випадку вдасться значно заощадити — потрібно буде порядку на 20-30% менше електрики. А ось на першому та останньому поверсі, а також у бічних кімнатах, втрати тепла будуть більшими.

Як вибрати хороший обігрівач і які бувають види опалювальних приладів

Побутовий обігрівач, призначений для будинку, квартири або підсобних приміщень, може бути як високотехнологічним приладом, так і цілком простим та зрозумілим пристроєм.

Вибрати потрібний обігрівач не дуже складно. Головне – визначитися з основними параметрами: тип, потужність, а також додаткові опції та можливості.

Побутові електричні обігрівачі бувають основних типів:

масляний радіатор;

тепловентилятор чи теплова гармата;

конвектор;

інфрачервоний обігрівач;

керамічна панель.

Як вибрати економічний обігрівач: ККД та продуктивність приладу

У документації опалювального пристрою зазначається комфортна та максимальна площа приміщення, в якому він може використовуватись. За рахунок цих показників покупцю легше зорієнтуватися, як вибрати обігрівач у кімнату чи гараж, і яка має бути потужність.

Залежність виходить строго лінійною: якщо взяти обігрівач із потужністю вдвічі вищою, то й тепла за одиницю часу він вироблятиме приблизно вдвічі більше.

При цьому тип обігрівача не має значення: якщо два прилади споживають однакову кількість енергії, то приміщення вони нагріють однаково, хоча можуть це зробити за різний час.

Виняток становить масляний радіатор. Перші півгодини роботи він майже не дає тепла, тому що розігріває олію, а вже потім олія починає гріти приміщення. Тому втрати будуть більшими, ніж у працюючого конвектора, який швидко нагріває кімнату.

Краще заощадити вийде на електронному обігрівачі за рахунок виставлення точної температури, а також програмування режиму меншого обігріву в той час, коли вдома нікого немає.

Як вибрати обігрівач додому в залежності від складності обладнання

Зрозуміло, що, чим складніше прилад, чим більше у нього можливостей і функцій, тим дорожче він буде коштувати.

У звичайних обігрівачах система керування механічна, що складається з кнопки вмикання/вимикання та ручок, що регулюють температуру. Вони працюють у режимі повного чи часткового навантаження і можуть вимикатися, коли нагрівають приміщення до встановленої температури.

Майте на увазі, що регулювання температури при цьому є приблизним. Вона встановлюється ручкою як проміжний варіант між значеннями "мінімум" та "максимум". А тому доведеться самостійно підбирати оптимальну для вас температуру в приміщенні та встановлювати на ній перемикач.

У більш вдосконалених сучасних моделях є електронна система керування, куди входять цифровий дисплей, пульт дистанційного керування, механічні або сенсорні кнопки, а також передавач Wi-Fi або Bluetooth. Такі обігрівачі можуть вмикатися та вимикатися за розкладом, контролювати та підтримувати встановлену температуру в приміщенні, керуватися дистанційно зі смартфона тощо.

Такі функції зручні для того, щоб можна було приїхати в теплий комфортний будинок або на дачу, але при цьому не опалювати приміщення марно, коли в ньому немає людей.

Як вибрати обігрівач для кімнати: рівень шуму та світла

У документації обладнання має бути прописаний максимальний рівень шуму. Це дуже важливий параметр, якщо вам потрібний обігрівач для дому. Як вибрати його для спальні, робочого кабінету, дитячої кімнати? Зрозуміло, що сильний гул вентилятора або різкі клацання і потріскування терморегулятора можуть розбудити серед ночі і навіть налякати дитину.

Найтихішими обігрівачами є інфрачервоні. Більш шумні – це масляні радіатори та обігрівачі конвекторного типу. А зовсім гучні – тепловентилятори та теплові гармати.

Зважайте на цю специфіку роботи приладу під час покупки, тому що навіть специфічний шум температурного реле або клацання кнопок можуть згодом заважати та дратувати.

До речі, в електронному пристрої слід перевірити яскравість дисплея, щоб згодом не було занадто яскравого світла у спальні.

Як вибрати кімнатний обігрівач: безпека та захист

Більшість обігрівачів мають захисну систему, що спрацьовує на відключення під час перегріву. У них є вбудований запобіжник або датчик перегріву, що захищає від пожежі та навантаження електромережі.

Крім того, багато моделей відключаються у разі падіння приладу, якщо його ненароком зачепили і впустили.

Однак у багатьох опалювальних приладах великий ризик обпектися. А тому, якщо вдома є діти, люди похилого віку, тварини – важливо зупинити вибір на купівлі безпечного обігрівача, який важко зачепити або обпектися. До таких, наприклад, належать настінні обігрівачі.

Деякі обігрівачі мають неприємну властивість пересушувати повітря, через що можуть виникнути проблеми з носоглоткою. Також можливі неприємні запахи горілого.

Якщо потрібно опалювати сире приміщення, важливо, щоб модель була з вологозахищеним корпусом. Це дозволить виключити попадання води в корпус пристрою у ванній та можливе коротке замикання мережі.

Який обігрівач підійде для будинку в залежності від складності монтажу

У різних видів обігрівачів можуть бути різні способи кріплення та встановлення в будинку. Це також слід враховувати при покупці приладу. Одні, наприклад, масляні обігрівачі, просто ставляться на підлогу і за допомогою спеціальних коліщаток переміщаються у потрібне місце, не займаючи багато простору.

Інші вимагають лише рівної поверхні. Так тепловентилятор просто ставиться на стіл чи підвіконня.

Але є й складніші в установці моделі, які слід кріпити на стіну, стелю або за навісну стелю. У цьому випадку при їхнбому монтажі знадобиться дриль, перфоратор та інші інструменти, а можливо, й виклик спеціаліста.

Раніше "Телеграф" розповідав, як може зіпсуватися батарея телефону через холод. Але найпростіші правила врятують ваш гаджет. А ще аналізував, що краще: конвектор чи масляний обігрівач.