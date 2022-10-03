Магнітні бурі: українців попередили про небезпеку у найближчі дні

Активність Сонця піде на спад з 5-го числа, однак наприкінці жовтня очікуються нові сплески

Жовтень розпочався з сильної за інтенсивністю магнітної бурі, однак її небезпека ще й у тому, що вона розтягнулася на кілька днів. У вівторок, 4 жовтня, ситуація не покращиться, адже очікується висока магнітна активність. Про це попередила народний синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

"Завтра, за прогнозами, ще залишається висока магнітна активність Землі, тобто магнітні бурі ще погуляють досить серйозні", — написала вона.

Нагадаємо, що за даними Центру прогнозування космічної погоди, магнітна буря на початку жовтня є чи не найсильнішою за цей рік. Розпочалася вона 1 жовтня, а закінчитися така активність Сонця має 5 числа.

Варто зазначити, що геомагнітні коливання очікуються не лише на початку жовтня, але й в кінці. Так, 20 і 21 жовтня знову прогнозується збудження магнітосфери Землі, але воно буде менш інтенсивним. А от 28 жовтня Землю чекає новий потужний сплеск сонячної активності, який знову затягнеться на кілька днів і вщухне лише з настанням листопада.

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