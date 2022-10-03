Дрібнички, які допоможуть пережити морози з комфортом: топ-5 речей

Подбати про наявність цих речей у шафах варто вже зараз, щоб з приходом холодів почуватися впевнено

Підготовка до приходу холодів в українців йде повним ходом, адже через війну та атаки росіян по мирному населенню всі готуються до форс-мажорів з опаленням. Тому дехто заклеює вікна в помешканнях, утеплює стіни та двері, а хтось запасається теплим одягом та термобілизною.

Крім глобальних речей можна запастися ще й невеличкими дрібницями, які також можуть зігріти у холодну погоду.

Топ-5 речей, якими треба запастися до холодів

Грілки для рук — їх можна виготовити самостійно (зі шматочків флісу або фланелі зробити мішечки й наповнити їх кукурудзяними зернами). Саморобні мішечки можна класти у мікрохвильовку на 30 секунд і брати з собою до кишень куртки. Вони грітимуть руки як мінімум пів години. Або ж можна придбати самонагрівні грілки — їх плюс у тому, що вона швидко гріється і зберігає тепло до 3 годин. Шерстяні устілки для взуття — простий спосіб, як зробити зимове взуття ще теплішим. Але не забувайте їх періодично виймати і просушувати. В'язані цупкі рукавиці — вони зігрівають значно краще, ніж перчатки. Знову ж таки, їх можна виготовити самостійно, або ж придбати у майстринь на базарі чи в інтернеті. Електрична ковдра — це диво техніки забезпечить комфортний сон, коли у квартирі холодно. Ще одна її перевага — вона нагріває постіль ще до моменту, як ви лягаєте спати, тому теплом можна насолоджуватися одразу. Імбирний чай з медом — цей напій чудово зміцнює імунітет і зігріває у холодну погоду. Можна купити звичайний імбирний чай в магазині, а можна окремо взяти корінь імбиру, лимон та мед і зробити з них пасту, яку потім розбавляти окропом. Для цього очищений корінь подрібніть з лимоном у блендері, а тоді додайте мед.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що варто зробити мешканцям багатоповерхівок перед настанням холодів.