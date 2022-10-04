Коли українці відзначають Покров Пресвятої Богородиці-2022: дата і що не можна робити цього дня

Вважається, що всі прохання Богородиці цього дня будуть почуті

У другому осінньому місяці, згідно з церковним календарем на жовтень-2022, християни східного обряду відзначають велике християнське свято — Покров Пресвятої Богородиці або Покрова.

"Телеграф" розповідає про дату церковного свята, його історію, традиції та заборони.

Покров Пресвятої Богородиці 2022 — дата

Це важливе християнське свято, яке щороку відзначають в той самий день — 14 жовтня. Цього року святкування випадає на п’ятницю.

Цього дня в Україні святкують ще кілька свят. Серед них – День захисників та захисниць України, День українського козацтва та День УПА.

Покров Пресвятої Богородиці 2022 — історія та традиції

Згідно з легендою, саме цього дня Константинополь опинився в оточенні ворогів. Мешканці міста зібралися у храмі та почали молитися Богородиці про спасіння. Несподівано Діва Марія постала біля храму перед людьми разом із ангелами та апостолами, і покрила місто своїм покровом, який тоді називали омофор. Після цього люди стали невидимі для ворогів, і місто було врятовано.

Також сказано, що напало на місто військо давніх русів на чолі з Аскольдом. Разом із дружиною він побачив диво, після чого перестав атакувати, прийняв із дружиною хрещення та почав сповідувати християнство.

Головною традицією дня вважається церковна служба — вона розпочинається напередодні увечері, 13 жовтня, з Всеношного чування, а вранці служать Божественну літургію. Віряни приходять до храмів, читають молитви та ставлять свічки Пресвятої Богородиці.

Що робити на Покрова-2022

Існують інші традиції, що категорично заборонено робити на Покрову 14 жовтня:

займатися важкою фізичною працею, господарством, прибиранням, пранням тощо;

розпочинати будівництво чи ремонт;

матюкатися, лаятися, лихословити тощо;

просити в борг або позичати іншим;

вживати спиртні напої;

дівчата не мали права відмовляти сватам, бо тоді чекатимуть сватання ще три роки;

стригти нігті, бороду, волосся чи навіть митися.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають у жовтні-2022.