Заощаджують багато грошей: топ-3 кроки, які збережуть тепло в оселі і скоротять рахунки за опалення

Є кілька простих, але ефективних кроків, які ви можете зробити, щоб зігріти свій будинок, заощадивши багато грошей

Теплий сезон пройшов, а отже, зараз саме час зайнятися утепленням будинку та подумати про те, як зберегти його в теплі на зиму.

Експерти поділилися ефективними способами обігріву приміщення, які допоможуть утримувати тепло та економити на опаленні, пише express.

Добре ізольовані двері та вікна, безумовно, мають бути пріоритетними. Але є й простіші зміни, які допоможуть українцям відчувати себе тепліше цієї зими, економлячи при цьому гроші за опалення.

1. Переставте меблі

Перестановка меблів допоможе скоротити витрати на комунальні послуги, полегшуючи циркуляцію тепла по будинку. Загородження радіаторів диванами або ліжками може сильно вплинути на температуру вашої кімнати.

Хитрість полягає в тому, щоб розмістити основні меблі, такі як ліжко, диван та письмові столи, досить близько до батарей, щоб відчувати тепло, але з достатнім простором для його циркуляції.

2. Використовуйте важкі штори

Фіранки з термопідкладкою ефективно захищають від холоду, особливо тих, хто має вікна з одинарним склінням. Якщо такі фіранки вам не по кишені, переконайтеся, що ваші штори мають підкладку. Як правило, щільні штори завжди добре утримують тепло в будинку. Цей ефективний прийом може зменшити втрати тепла до 25%.

3. Встановіть підкладку перед укладанням килима

Килим та підкладка під підлогу мають велике значення для ізоляції будинку. Правильно підібрана підкладка для підлоги може допомогти заощадити до 15% рахунків за отоплення.

Підкладка не тільки ізолює, зберігаючи тепло в приміщенні, але й забезпечує амортизацію, захищає саму підлогу і є звуковим бар’єром.

Підкладка під підлогу

Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.