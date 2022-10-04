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Немає світла та опалення? Безпечні способи зберегти тепло

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Утеплюйтесь теплими речами та гарячими напоями
Утеплюйтесь теплими речами та гарячими напоями

Що можна, а що не можна робити, щоб утеплити себе та своє житло

У США, де крижані шторми в деяких районах не рідкість, поради як зігрітися без електрики в зимову бурю дуже практичні. На відміну від Японії, у Штатах є централізоване опалення, але воно може вимкнутись або бути не проведеним у приватних будинках.

Американський сайт перевірки фактів від Інституту Пойнтера опублікував аналіз найпопулярніших порад з мережі та оцінив їхню ступінь небезпеки. Зазначається, що найкращий спосіб зігрітися при відключенні опалення та електроенергії — тепло одягнутися в кілька шарів, залишитися в замкнутому просторі і не виходити на вулицю, а також використовувати грілки на батарейках.

Використання похідних плит, духовок та саморобних обігрівачів з горщиків квітів при неналежних заходах безпеки може бути смертельним — є небезпека накопичення окису вуглецю або пожежі.

Фактчекери опублікували кілька рекомендацій, що можна, а що не можна робити, щоб зігрітися

Можна зберігати тепло тіла. Одягти шапку та рукавички, додаткові шари одягу або взагалі залишитися в ліжку. Останній спосіб добре застосовується до дітей. Можна використовувати аварійні ковдри із світловідбиваючого матеріалу або спальні мішки. Але не варто перестаратися — не треба допускати потовиділення.

Можна створювати в будинку невеликі простори — закрити приміщення, що не використовуються, і заткнути щілини під дверима рушниками. Закривайте внутрішні двері та штори на ніч. У такому разі популярний лайфхак із наметом усередині будинку може спрацювати, особливо якщо всередині кілька людей. Якщо є критична необхідність вийти на вулицю, не варто, щоб холодне повітря проникло у внутрішні приміщення.

Можна використовувати свічки, але не як джерело тепла — їх потрібно помістити в безпечні свічники якомога далі від займистих предметів. Також дослідники перевірили спосіб використовувати олію-жир для освітлення приміщення і це спрацювало на кілька годин. Використання свічок у конструкції з горщиками квітів також виділяє тепло, але може бути небезпечним через ризик пожежі або отруєння чадним газом без належної вентиляції.

Саморобна свічка на кілька годин
Саморобна свічка з олії-жиру

Не можна заводити машину в гаражі або заносити гриль у будинок. Спалювання вугілля або двигун внутрішнього згоряння нагрівають кімнату, але виробляють смертельний газ у замкнутому просторі. У таких випадках є ризик отруєння

Не можна використовувати газові плити, духовки для опалення в приміщеннях, що погано провітрюються, або там, де ви спите. Все через окису вуглецю. Якщо піч вийде з ладу або працює неправильно, це може призвести до отруєння чадним газом.

Зазначається, що використовувати духовку та плиту найкраще щоб перекусити – підтримувати тепло допомагає ситість. Крім цього, у разі аварійної ситуації уряд може розгорнути пункти обігріву, якими можна скористатися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в утепленні будинку можна використовувати кілька секретів, які зроблять заходи ефективнішими. Крім них можна використовувати і зовнішні джерела тепла — популярність набирають електропростирадла.

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#Тепло #Зима #утеплення