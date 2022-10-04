Що зробити з батареями у будинку, щоб вони гріли набагато сильніше: ефективні лайфхаки

Ці прості способи допоможуть вам підвищити тепловіддачу батарей опалення.

Незабаром в Україні почнеться опалювальний сезон, який, згідно з прогнозами, буде одним з найпростіших, тому потрібно бути у всеозброєнні і подбати про утеплення свого житла вже зараз. Відзначимо, що можна утеплити стіни приміщення або ж утеплити балкон, а можна обійтися і без цього, просто підвищивши ефективність батарей.

Мало хто знає, що є кілька досить простих та ефективних способів, як зробити так, щоб батареї гріли краще. "Телеграф" зібрав для вас усі ці поради, щоб ви не замерзли цієї зими.

Як підвищити тепловіддачу батарей опалення

Помийте батареї — пил і бруд, що осідає на них, перешкоджає повноцінній віддачі тепла.

— пил і бруд, що осідає на них, перешкоджає повноцінній віддачі тепла. Циркуляція повітря — щоб тепле повітря швидше зігрівало квартиру, поруч із батареями можна поставити вентилятор, який сприятиме ефективній циркуляції повітря.

Збільшення батареї — щоб збільшити рівень тепловіддачі, можна збільшити площу батареї. Для цього можна використовувати металевий екран, який має відповідати високим показникам теплопровідності.

— щоб збільшити рівень тепловіддачі, можна збільшити площу батареї. Для цього можна використовувати металевий екран, який має відповідати високим показникам теплопровідності. Тепловідбивний екран — щоб не нагрівати стіну, за батареєю встановіть екран, що відбиватиме тепло. Для цього підійде звичайна фольга.

— щоб не нагрівати стіну, за батареєю встановіть екран, що відбиватиме тепло. Для цього підійде звичайна фольга. Звільніть доступ до батареї – не закривайте батареї шторами, меблями або декоративними ґратами.

– не закривайте батареї шторами, меблями або декоративними ґратами. Перевірте потужність регулятора — якщо ваша батарея оснащена регулятором потужності, обов’язково перевірте, на яку температуру він включений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.

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