Прості способи залишатися в теплі набагато довше без використання опалення: заощадьте зайві гроші

На думку експертів, є способи безпечно відстрочити використання опалення для обігріву свого житла

З наближенням зими багато українців знаходять способи відстрочити використання обігрівачів та інших засобів опалення у спробі скоротити витрати.

Експерти поділилися найбезпечнішими способами зробити це, залишаючись у будинку, повному тепла, пише express.

Блокуйте протяги

Використання захисних речей від протягів — один із найшвидших і найдешевших способів зберегти тепло у вашому будинку. Це запобігатиме проникненню холодного повітря у ваш будинок і обмежить кількість теплого повітря, яке може вийти з-під дверей, через поштові скриньки та вікна.

Додати м’які меблі

М’які меблі можуть миттєво змінити вигляд кімнати, а також додати затишку та тепла. Попри те, що вам доведеться оплачувати початкові витрати, додавання килимків, покривал та додаткових подушок може мати вирішальне значення для ваших рахунків за опалення та електрику.

Перевірте ваші котли

Обслуговування котла дасть вам впевненість у тому, що система опалення знаходиться в робочому стані. Котли стають менш ефективними в міру зношування, тому якщо вашому котлу більше 10 років, є велика ймовірність, що він не буде працювати так само ефективно, як раніше.

Несправні котли можуть значно збільшити ваші рахунки за опалення, оскільки їм доведеться працювати значно старанніше, щоб "довести" ваш будинок до бажаної температури.

Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.