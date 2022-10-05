Зимові лайфхаки: всього один предмет меблів може допомогти вам зігрітися в холод

Обігріти квартиру за допомогою такої хитрості не вийде, але самі ви на холод скаржитись не будете

Багато українців готуються до непростого опалювального сезону, який з кожним днем дедалі ближче. Про три топові способи зберегти тепло в будинку чи квартирі ми вже розповідали, а сьогодні розкриємо секрет, який допоможе зігрітися самостійно. Для цього доведеться задіяти лише один предмет меблів, який, на жаль, може знайтися не в кожного. Йдеться про крісло-гойдалку.

Ідею подібного лайфхака щодо зігрівання підкинув ресурс "Покупон". Автори ідеї наголошують, що використання подібного крісла доволі терапевтичне: і для постави добре, і для нервів – адже похитування заспокоюють. Плюс ще й зігріти тіло можна.

Причина, через яку крісло-гойдалка входить до списку порад щодо збереження тепла, дуже проста. Поки наше тіло не рухається, воно починає втрачати температуру. Через це м’язи починають тремтіти, а ми — відчувати озноб.

Для того, щоб не просто сидіти в кріслі-гойдалці, а відчувати ритміку цих меблів під собою, потрібно, власне, розхитатися. Для цього ми використовуємо великі групи м’язів як рук, так і ніг. В результаті покращується кровообіг, що стимулює організм довше зберігати тепло.

Втім, не зайвим на кріслі-гойдалці, як нам здається, буде і додатковий плед.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у обігріві квартири може допомогти звичайна ванна кімната.

Також ми писали, що в окремих випадках для збереження тепла та підвищення температури повітря в приміщенні на пару градусів можна використовувати окремі побутові прилади. Мова про кондиціонер, фен і навіть пилосос.