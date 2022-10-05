Як вибрати обігрівач на дачу: поради та рекомендації

Дізнайтеся, як вибрати обігрівач для дачі – найкращий, економічний та безпечний.

Багато власників дач рано чи пізно вирішують проблему опалення свого заміського будинку. Як вибрати дачний обігрівач? Адже найчастіше такі будівлі не призначені для проживання в них узимку, а тому централізованого серйозного опалення у них не проводять. А ось на час приїзду у холодний сезон мерзнути на дачі зовсім не хочеться.

"Телеграф" розповість, як вибрати обігрівач для дачі, який із них найкращий у кожному конкретному випадку, а також які недоліки можуть стати вирішальними при покупці опалювального обладнання.

Який обігрівач найкращий для дачі: на що звернути увагу

Коли ви купуєте обігрівач на дачу, важливо взяти до уваги його основні характеристики:

потужність;

мобільність;

безпека;

енергоефективність.

Вибір обігрівача на дачу: види, плюси та мінуси

На сьогоднішній день у продажу представлено кілька видів приладів, які практично і зручно можна використовувати для обігріву дачі в якості основного або альтернативного джерела тепла в холодну пору — взимку чи в міжсезоння.

Однак, слід звернути увагу, що не всі вони відповідають потрібним вимогам безпеки і підходять для роботи в постійному режимі.

Масляний обігрівач

Вибираючи масляний радіатор, кожен споживач прагне заощадити гроші за рахунок його ціни. Однак згодом йому доведеться більше платити за велику витрату електроенергії.

Відразу після ввімкнення прилад довго не нагріває приміщення. І лише приблизно за півгодини він починає віддавати тепло повітрю. Так що цей тип обігрівача не є економічним, тому що для прогрівання приміщення потрібен додатковий час. Це можна зарахувати до мінусів.

У процесі нагрівання повітря цим джерелом тепла в приміщенні стає дуже сухо, а тому для оптимального мікроклімату знадобиться ще й зволожувач повітря.

Крім того, пил, що скупчився на поверхні, при нагріванні часто стає причиною неприємного запаху. Щоб цього не відбувалося, слід регулярно протирати обігрівач.

Вага масляних радіаторів немаленька, але для зручності переміщення виробники роблять їх на коліщатках. За рахунок цього можна швидко перекотити прилад із кімнати у кімнату, але переносити його вже не так зручно.

Прилад не має електронного керування, включити його можна лише вручну. Також вручну доведеться вибирати прийнятний температурний режим.

Рівень пожежної безпеки у масляного обігрівача не дуже високий, тому що в ньому згодом масло може розкладатися і витікати.

Теплова завіса

Теплова завіса більшою мірою призначена для того, щоб перешкоджати проникненню у приміщення холодного повітря з вулиці та підтримувати температуру всередині. Однак для дачі такий вид обігрівача не практичний. Двері в будинок у холодний сезон зазвичай і так зачинені. А при установці на дверях прилад все одно не зможе достатньо обігріти всі кімнати, тож доведеться додатково купувати опалювальні прилади на дачу.

Коштує теплова завіса недешево, тому економії не вийде.

Також до мінусів можна віднести високий рівень шуму, який для дачі та бажаної тиші на природі буде недоречним.

Тепловентилятор

Спіральні тепловентилятори — це електричні обігрівачі, які є найдешевшими. При цьому вони можуть за мінімальний час прогріти не дуже велике приміщення, що підходить для дачі.

Нагрівальний елемент дуже швидко розжарюється, завдяки чому тепло відчувається практично відразу після включення. Це сміливо можна віднести до переваг тепловентилятора.

Але при експлуатації такого обладнання важливо пам’ятати, що воно відрізняється підвищеною пожежонебезпечністю. У запилених і забруднених приміщеннях, до яких можна віднести дачу, на спіралі осідає пил. При великій кількості він може виділяти неприємний горілий запах.

Також люди, які використовують прилад, повинні враховувати, що перегрів вентилятора може спровокувати його поломку і навіть займання, тому його небажано тримати довго включеним, а також не можна залишати без нагляду.

Крім того, тепловий вентилятор спалює кисень та сушить повітря.

А ось моделі з керамічним нагрівальним елементом не перегріваються, набагато економніше витрачають електроенергію, і пил на них не згорає.

Теплова гармата

Теплові гармати дуже ефективні у випадку, якщо будинок дуже промерз і потрібно його швидко прогріти. Дачники залишаються задоволені використовуваним обігрівачем.

Також його практично застосовувати під час ремонту для швидкого просушування стін та шпалер. Таке обладнання має високу продуктивність.

Але, як і більшість інших опалювальних приладів, гармату не можна залишати працювати без нагляду, тому що вона відрізняється низьким рівнем пожежної безпеки.

Майте на увазі, що гармата спалює кисень і сильно сушить повітря у будинку.

Її не варто постійно використовувати у житловому приміщенні, а для обігріву доведеться передбачити інше теплове обладнання.

Електричний конвектор

Вартість конвекторів значно вища, ніж у тепловентиляторів та масляних обігрівачів. Але різниця у ціні доволі швидко окупається за рахунок зниження витрат на електроенергію.

Конвектори можна використовувати в якості як основного, так і додаткового джерела тепла. Завдяки можливості віддаленого доступу сучасні моделі можна вмикати та вимикати, перебуваючи далеко від дому. Це особливо зручно для дачі, оскільки господарі мають можливість приїхати до вже підігрітого будинку.

Також можна запрограмувати конвектор на включення у заданий час, підтримку вибраної температури в різний час доби. Наприклад, уночі комфортна температура для сну становить 19°С, а на момент пробудження її можна збільшити до 22-23°С.

Ще одна практична функція такого приладу — він може постійно підтримувати температуру незамерзання +7°С. Це особливо практично для заміського будинку, в якому довго не живуть люди і приїжджають на нетривалий час, адже в цьому випадку не станеться промерзання труб.

Крім того, конвектори не спалюють кисень, і їх можна залишати без нагляду, відстежуючи їхню роботу у спеціальному додатку.

Газовий конвектор

Якщо ви вирішуєте, газовий чи електричний конвектор ставити в будинку, майте на увазі, що при монтажі першого знадобиться спеціальний дозвіл. Установка таких обігрівачів набагато складніша і витратніша, ніж просто поставити і включити в розетку, наприклад, електроконвектор. Потрібно встановити димар, підвести трубу з газом.

Є ймовірність, що одного конвектора не вистачить, і їх доведеться встановлювати кілька ув кожній кімнаті заміського будиночка.

Сам конвектор та його установка коштують дорого, причому зовнішній вигляд у нього доволі громіздкий. А тому тих, хто цінує не лише комфорт, а й дизайн, такий вид обігріву дачі навряд чи влаштує.

Крім того, газове обладнання характеризується низьким рівнем пожежної безпеки та можливою ймовірністю витоку газу.

Інфрачервоний обігрівач

Інфрачервоні обігрівачі мають низьку температуру нагріву корпусу, за рахунок чого їх можна кріпити на будь-яку поверхню – стелю чи стіну.

Також вони можуть працювати дуже тривалий час і не перегріватись.

Обігрівач має відносно низьку витрату електроенергії, тому цей прилад економічний, якщо порівнювати з масляними радіаторами.

Ще одна особливість обігрівачів – місцеве або локальне нагрівання. Це можна однаково віднести як до плюсів, так і до мінусів. Але на дачі така здатність обігрівати невелику зону часто буває зручною.

А ось головним мінусом інфрачервоного обігрівача є небезпека для людей, особливо для дітей і тварин. Необережне поводження з ним може призвести до опіку.

Варто звернути увагу на надто яскраве світло трубчастих моделей приладу, що може заважати спати.

Кварцовий обігрівач

Цей вид обігрівачів завдяки своїй конструктивній особливості практично не сушить повітря, простий в установці та обслуговуванні і коштує відносно недорого.

Але вони мають і мінуси в експлуатації. Температура нагрівання поверхні приладу становить 95°С, отже, при зіткненні з нею людина отримає опік. Цей ризик знижується при використанні захисного екрану, але тоді зменшується тепловіддача обігрівача. Що тягне за собою зростання витрат на електроенергію.

Також у кварцовому обігрівачі не передбачено термостату.

Крім того, прилад пожежонебезпечний, його не можна залишати без нагляду та тримати біля легкозаймистих предметів.

Електрокамін

Одним із способів обігріву дачі може стати електрокамін. Теплові моделі електрокаміна здатні обігріти невелике приміщення до 15-20 квадратних метрів. Потужність обігріву регулюється на 1 або 2 кВт.

Однак такий вид приладу відрізняється від описаних вище тим, що функція обігріву у ньому — це лише доповнення до полум’я, що горить, в електричному вогнищі і вона є не у всіх моделях.

Електрокамін значно економічніший за масляний обігрівач.

Ще до плюсів можна віднести те, що електрокамін має підвищену пожежну безпеку. Від нього неможливо отримати опік.

Він не сушить повітря у приміщенні, а деякі моделі ще й навпаки можуть бути зволожувачем повітря, оскільки в них використовують звичайну воду.

Але використовувати електрокамін в якості основної системи опалення не можна. Зате як декор і стильний предмет інтер’єру дачного будиночка таке вогнище зможе стати непоганим рішенням для створення затишної атмосфери.

Рейтинг обігрівачів

Який обігрівач краще вибрати для дачі чи заміського будинку, як визначити найбільш підходящу модель, що потрібно враховувати та які нюанси знати? Вибір кожного типу обладнання слід проводити залежно від багатьох факторів – це безпека, економічність, а також особисті переваги різних брендів та сума, на яку розраховує покупець. Також важливо визначити завдання, які має виконувати опалювальний прилад.

Так для опалення на дачі підсобного приміщення, гаража чи сараю найкраще підійде теплова гармата.

Для теплиці, зимового саду чи оранжереї можна придбати інфрачервоний обігрівач.

Якщо будинок газифікований, то можливий варіант встановлення газового обігрівача.

А для любителів затишку вдалим вибором стане електрокамін.

Оптимальний для дачі обігрівач — це електроконвектор, оскільки він має високий рівень захисту, дистанційне керування, і його можна ставити в будь-якому приміщенні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що краще: конвектор чи масляний обігрівач. А ще давав практичні поради, як не замерзнути на вулиці.