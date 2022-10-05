Топ-5 побутових приладів, які потрібно вимикати на ніч: це заощадить електроенергію

Поки ви спите, той самий телевізор чи комп’ютер може "мотати" світло

У середині жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон, який спричиняє зростання витрат на "комуналку". Багато українців шукають варіанти, як заощадити на електроенергії. Допоможе зберегти гроші один простий лайфхак — вимкнення п’яти побутових приладів на ніч.

Деяка техніка в будинку, навіть коли не використовується в нічний час, може споживати електрику. У зв’язку з цим варто відключати ті чи інші побутові прилади від мережі перед тим, як лягти спати. Вже через місяць ви побачите у платіжках, що рахунки зменшились. У довгостроковій перспективі таке правило суттєво заощадить ваші кошти.

До списку побутових приладів, які найбільше витрачають електроенергію, у тому числі вночі, включено:

Бойлер. Навіть вдень рекомендується вимикати нагрітий бойлер із мережі, щоб він споживав менше енергії, що вже говорити про нічний період. Поки ви насолоджуватиметеся снами, бойлер не перестане підігрівати воду, "накручуючи нулі". Комп’ютер. Якщо ви натиснули "Завершення роботи" на ПК, це ще не означає, що прилад перестане підживлюватися електроенергією від мережі. Тому не варто забувати висовувати вилку з розетки перед тим, як піти до ліжка. ТБ. Часта звичка засипати під телевізор може не лише шкодити гігієні сну, а й тягнути гроші з вашої кишені. Якщо хочете заощадити світло, то не залишайте працювати цей прилад на всю ніч. Wi-Fi-роутер. Менша техніка, але вона теж споживає електроенергію. Під час сну ви точно обійдетесь без інтернету, тому не забудьте відключити роутер від мережі. Заряджання для смартфона. Вже неодноразово говорилося про те, що перезаряджання шкодить вашому смартфону. Більше того, звичка залишати телефон у розетці на всю ніч ще й недоцільно витрачає енергію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про способи економного споживання електроенергії розповіли у "Київтеплоенерго". Вони стосуються використання холодильника, пральної машини, праски та не тільки. А також ми писали, який обігрівач вибрати для покупки на сезон холодів і скільки електрики споживають різні типи.