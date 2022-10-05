Топ-5 побутових приладів, які потрібно вимикати на ніч: це заощадить електроенергію
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Поки ви спите, той самий телевізор чи комп’ютер може "мотати" світло
У середині жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон, який спричиняє зростання витрат на "комуналку". Багато українців шукають варіанти, як заощадити на електроенергії. Допоможе зберегти гроші один простий лайфхак — вимкнення п’яти побутових приладів на ніч.
Деяка техніка в будинку, навіть коли не використовується в нічний час, може споживати електрику. У зв’язку з цим варто відключати ті чи інші побутові прилади від мережі перед тим, як лягти спати. Вже через місяць ви побачите у платіжках, що рахунки зменшились. У довгостроковій перспективі таке правило суттєво заощадить ваші кошти.
До списку побутових приладів, які найбільше витрачають електроенергію, у тому числі вночі, включено:
- Бойлер. Навіть вдень рекомендується вимикати нагрітий бойлер із мережі, щоб він споживав менше енергії, що вже говорити про нічний період. Поки ви насолоджуватиметеся снами, бойлер не перестане підігрівати воду, "накручуючи нулі".
- Комп’ютер. Якщо ви натиснули "Завершення роботи" на ПК, це ще не означає, що прилад перестане підживлюватися електроенергією від мережі. Тому не варто забувати висовувати вилку з розетки перед тим, як піти до ліжка.
- ТБ. Часта звичка засипати під телевізор може не лише шкодити гігієні сну, а й тягнути гроші з вашої кишені. Якщо хочете заощадити світло, то не залишайте працювати цей прилад на всю ніч.
- Wi-Fi-роутер. Менша техніка, але вона теж споживає електроенергію. Під час сну ви точно обійдетесь без інтернету, тому не забудьте відключити роутер від мережі.
- Заряджання для смартфона. Вже неодноразово говорилося про те, що перезаряджання шкодить вашому смартфону. Більше того, звичка залишати телефон у розетці на всю ніч ще й недоцільно витрачає енергію.
Раніше "Телеграф" розповідав, що про способи економного споживання електроенергії розповіли у "Київтеплоенерго". Вони стосуються використання холодильника, пральної машини, праски та не тільки. А також ми писали, який обігрівач вибрати для покупки на сезон холодів і скільки електрики споживають різні типи.