Не знадобиться ні копійки грошей: топ-5 способів, як зробити житло теплішим

Прості поради довели свою ефективність вже неодноразово

На тлі війни в Україні опалювальний сезон може пройти не без труднощів, а тому слід підготувати помешкання до холодів завчасно. Для утеплення квартир чи будинків зовсім не обов'язково витрачати великі суми — можна обійтися елементарними, але не менш ефективними діями.

"Телеграф" зібрав топ-5 способів, які дозволять зберегти тепло у помешканні навіть після приходу холодів.

Спустіть зайве повітря з батарей

Повітря у радіаторах не дає їм повністю прогріватися, а отже тепла у квартиру йде значно менше. Зробити це досить просто — знадобиться ключ для прокачування радіатора та рушник на випадок, якщо станеться витік води. Алгоритм дій далі має такий вигляд — спершу промацайте поверхні вже увімкнених батарей на наявність холодних ділянок. Потім вимкніть центральне опалення і дайте радіаторам охолонути, потім поступово починайте прокачувати кожен з них. Покладіть рушник під радіатор і вставте ключ у клапан, після чого поверніть його проти годинникової стрілки до моменту, поки шипіння не припиниться. У момент, коли з радіатора почне підтікати вода — це означає, що ви успішно спустили все повітря. Після цього поверніть ключ у вихідне положення.

Обклейте стіну за батареями фольгою

Звичайна фольга для випічки діє за принципом тепловідбивального екрана, тобто перешкоджає нагріванню стіни, внаслідок чого тепло йде у квартиру. Достатньо просто наклеїти її на стіну за батареями, щоб у кімнатах стало тепліше.

Переставте меблі

Розмістіть меблі у квартирах таким чином, щоб звільнити прохід до батарей та було більше шляхів для надходження теплого повітря.

Закрийте вікна щільними шторами

Мова саме про віконні рами, які навіть заклеєними можуть пропускати холод у квартиру. Але слідкуйте за тим, щоб батареї, які розміщені під вікнами, не були закритими — штори краще підійняти на підвіконня.

Духовка — джерело додаткового тепла

Обігрівати квартиру газом — це дуже небезпечно, але мова про це і не йде. Можна використовувати духовку як додаткове джерело тепла вже після приготування їжі. Достатньо просто прочинити двері вже вимкненої духовки, щоб кухня наповнилася теплом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином слід підготуватися до приходу холодів мешканцям багатоквартирних будинків.