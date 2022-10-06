Більше жодних протягів: топ-5 найпростіших способів, як знайти місце продування у вікні
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Перевірити вікно на герметичність можна навіть лише за допомогою рук.
Перш ніж утеплювати вікна на зиму, щоб максимально зберегти тепло в будинку, потрібно визначити, де саме воно продуває, і чи взагалі продує. Зробити це самостійно дуже просто, навіть просто, і потрібні будуть вам для цього підручні матеріали, які є в кожному будинку.
"Телеграф" зібрав п’ять найдієвіших способів, як перевірити вікна на продування. Радимо вам зайнятися цим якнайшвидше, адже навіть найменша щілина у вікні може створити протяг, від чого тепло з будинку випаровуватиметься.
Як знайти місце продування у вікні
- Після пилу
Уважно огляньте внутрішню частину рами, і якщо всередині є сліди пилу, вікно продуває через гумку. Якщо пити на петлях верхньої рами не вважається.
- За допомогою аркуша паперу
Помістіть аркуш паперу між рамою та склопакетом, а потім спробуйте дістати його. Якщо не виходить, значить щілин немає, а якщо папір дістати вдалося, то краще замінити ущільнювач або відрегулювати вікно.
- За допомогою свічки
Свічку, що горить, повільно проведіть навколо рами вікна. Якщо полум’я почне вагатися, вікно продуває.
- Мокрими руками
Намочіть руки холодною водою і проведіть долонею вздовж контурів вікна. Якщо відчуєте холодне повітря, то там є щілина. Найкраще використовувати його у вітряну погоду.
- Мильним розчином
Розчиніть у воді рідке мило або засіб для миття посуду і нанесіть цю суміш по периметру вікна. У місцях, де з’являтимуться мильні бульбашки, є щілини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.
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