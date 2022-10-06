Більше жодних протягів: топ-5 найпростіших способів, як знайти місце продування у вікні

Перевірити вікно на герметичність можна навіть лише за допомогою рук.

Перш ніж утеплювати вікна на зиму, щоб максимально зберегти тепло в будинку, потрібно визначити, де саме воно продуває, і чи взагалі продує. Зробити це самостійно дуже просто, навіть просто, і потрібні будуть вам для цього підручні матеріали, які є в кожному будинку.

"Телеграф" зібрав п’ять найдієвіших способів, як перевірити вікна на продування. Радимо вам зайнятися цим якнайшвидше, адже навіть найменша щілина у вікні може створити протяг, від чого тепло з будинку випаровуватиметься.

Як знайти місце продування у вікні

Після пилу

Уважно огляньте внутрішню частину рами, і якщо всередині є сліди пилу, вікно продуває через гумку. Якщо пити на петлях верхньої рами не вважається.

За допомогою аркуша паперу

Помістіть аркуш паперу між рамою та склопакетом, а потім спробуйте дістати його. Якщо не виходить, значить щілин немає, а якщо папір дістати вдалося, то краще замінити ущільнювач або відрегулювати вікно.

За допомогою свічки

Свічку, що горить, повільно проведіть навколо рами вікна. Якщо полум’я почне вагатися, вікно продуває.

Мокрими руками

Намочіть руки холодною водою і проведіть долонею вздовж контурів вікна. Якщо відчуєте холодне повітря, то там є щілина. Найкраще використовувати його у вітряну погоду.

Мильним розчином

Розчиніть у воді рідке мило або засіб для миття посуду і нанесіть цю суміш по периметру вікна. У місцях, де з’являтимуться мильні бульбашки, є щілини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.

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