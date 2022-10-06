Рус

Більше жодних протягів: топ-5 найпростіших способів, як знайти місце продування у вікні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Знайти протяг можна навіть за допомогою пилу Новина оновлена 06 жовтня 2022, 07:04
Знайти протяг можна навіть за допомогою пилу

Перевірити вікно на герметичність можна навіть лише за допомогою рук.

Перш ніж утеплювати вікна на зиму, щоб максимально зберегти тепло в будинку, потрібно визначити, де саме воно продуває, і чи взагалі продує. Зробити це самостійно дуже просто, навіть просто, і потрібні будуть вам для цього підручні матеріали, які є в кожному будинку.

"Телеграф" зібрав п’ять найдієвіших способів, як перевірити вікна на продування. Радимо вам зайнятися цим якнайшвидше, адже навіть найменша щілина у вікні може створити протяг, від чого тепло з будинку випаровуватиметься.

Як знайти місце продування у вікні

  • Після пилу

Уважно огляньте внутрішню частину рами, і якщо всередині є сліди пилу, вікно продуває через гумку. Якщо пити на петлях верхньої рами не вважається.

  • За допомогою аркуша паперу

Помістіть аркуш паперу між рамою та склопакетом, а потім спробуйте дістати його. Якщо не виходить, значить щілин немає, а якщо папір дістати вдалося, то краще замінити ущільнювач або відрегулювати вікно.

  • За допомогою свічки

Свічку, що горить, повільно проведіть навколо рами вікна. Якщо полум’я почне вагатися, вікно продуває.

  • Мокрими руками

Намочіть руки холодною водою і проведіть долонею вздовж контурів вікна. Якщо відчуєте холодне повітря, то там є щілина. Найкраще використовувати його у вітряну погоду.

  • Мильним розчином

Розчиніть у воді рідке мило або засіб для миття посуду і нанесіть цю суміш по периметру вікна. У місцях, де з’являтимуться мильні бульбашки, є щілини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.

Також ми писали про нюанси утеплення вхідних дверей, які є одним із головних "пропускників" для холоду.

Теги:
#Вікна #Лайфхак #Протяг