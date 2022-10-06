Лайфхаки на зиму своїми руками: як не падати, зігріти ноги та допомогти вихованцям (відео)

Багато корисних речей можна зробити самому

Зима – час веселощів у снігу, очікування Нового року та серйозних морозів. Щоб вона стала трохи приємнішою, можна використовувати неочевидні лайфхаки для зігрівання і комфорту.

Як пише "Інсайдер", це не тільки для людей випробування, але і для домашніх вихованців, які гуляють вулицею. Від снігу та реагентів проти нього захистять ноги тварин не лише незвичайні капці, а й звичайний вазелін.

Пакети можуть стати в нагоді не тільки для бутерброда на роботу, але й для того, щоб їх взути — у разі сльоти ваші ноги так і залишаться сухими, навіть якщо протікають черевики. А автомобілісти можуть надіти їх на бічні дзеркала, щоб не утворилася льоду.

Цікаві та корисні "штучки" для зими можна і купити, і зробити самому. За допомогою гумки та кліпс підтяжок легко зробити штрипку — вона не дозволить штанам висмикуватися з взуття навіть при активному русі.

Саморобна штрипка для штанів

За допомогою наждакового паперу можна зробити смуги на взутті або навіть повністю заклеїти підошву — так ви не ковзатимете по льоду.

Широкий шарф легко замінить і шарф, і шапку, якщо ви забули цей аксесуар. Його просто потрібно красиво пов’язати.

Фольговану устілку в взуття, яке не даватиме теплу, можна зробити самому, наприклад з-під упаковки для соку.

Фольговану устілку можна вирізати за розміром вашим

Зі старих речей, наприклад светра або рукавиці, що порвалася, можна зробити щось нове — шапку, хомут, мітенки або теплий чохол на кухоль, який не тільки збереже напій гарячим, а й зігріє руки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які секрети збереження тепла є для дому. Зазначимо, що у багатьох країнах вони мають регіональні особливості. Наприклад, у Фінляндії, де морози, сильний вітер і полярна ніч можуть застати зненацька людини, що не підготувалася.