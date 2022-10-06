Як зберегти тепло у квартирі під час холодів: 8 простих правил

Почніть зі звільнення простору біля батарей від зайвих речей

Перед початком опалювального сезону, який цього року розпочнеться в умовах воєнного стану, більшість українців працюють над тим, щоб утеплити свої домівки усіма можливими способами. Однак, крім утеплення не зайвими будуть кілька порад, як зберігати тепло і тим самим заощаджувати енергоресурси.

"Телеграф" зібрав прості способи економії тепла, які також допоможуть скоротити витрати на комунальні послуги.

Прості способи економії тепла

Провітрювати квартиру слід економно — краще кілька разів за день прочиняти вікна по декілька хвилин, щоб впустити свіже повітря, аніж тримати їх відчиненими тривалий час, а потім вмикати опалення сильніше, щоб помешкання прогрілося. Не накривайте і не загороджуйте опалювальні прилади — штори, перешкоди у вигляді зайвих меблів, не дають можливості теплому повітрю від батарей потрапляти у кімнату й обігрівати її. Не накручуйте обігрівачі на максимум — встановіть для себе температуру комфорту, адже один зайвий градус у приміщенні — це приблизно 4-6% енергії, за яку потім доведеться платити. Зробіть теплоізоляцію приміщення при першій можливості — утепліть підлогу, стіни, балкон, горище, двері. Це також дозволить скоротити витрати на обігрів квартири у майбутньому. Встановіть холодильник подалі від батарей та плити — таким чином техніка, яка є у кожній квартирі, буде тягнути менше енергії, адже з боку не буде джерел тепла, які перешкоджають роботі холодильника. Закривайте двері під'їзду у період холодів — це дасть додаткових 2 градуси тепла вашій квартирі. Під час приготування їжі не встановлюйте на плиті максимальну потужність (або ж не вмикайте газ на максимум). До слова, якщо готуєте щось у духовій шафі, то її дверцята після приготування їжі можна лишати прочиненими, щоб додатково обігріти кухню. Якщо є фінансова можливість, то встановіть у квартирі енергоощадні системи опалення — сучасна техніка використовує менше енергії, адже має програмовані терморегулятори, за допомогою яких можна регулювати температуру комфорту у різний час доби й тим самим економити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, звідки під час холодів йдуть найбільші тепловтрати у квартирі та будинку та що з цим можна зробити.