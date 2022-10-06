Рус

Готуємось до морозів: чим утеплити дерев’яні вікна своїми руками

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як утеплити вікна з дерева Новина оновлена 06 жовтня 2022, 15:36
Як утеплити вікна з дерева

Не залишиться жодної щілини

У 2022 році опалювальний сезон обіцяє бути одним із найскладніших в історії нашої країни, і українцям необхідно заздалегідь готуватися до осінніх та зимових холодів. "Телеграф" публікує добірку порад, які допоможуть утеплити дерев’яні вікна.

Якщо бюджет цього року обмежений і замінити дерев’яні вікна на сучасні пластикові неможливо, то утеплити дерев’яні вікна можна за допомогою підручних коштів, пише apostrophe.

Чим утеплити дерев’яні вікна

  • папір
  • вата
  • поролон
  • гумові або полімерні ущільнювачі
гумові або полімерні ущільнювачі для вікон
  • монтажна піна
  • герметик акриловий/силіконовий
  • жорсткий чи м’який утеплювач
  • парафін

З цим засобом щілини замазуємо парафіном, який заздалегідь розтоплюємо. Після цього наносимо його на віконні рами.

  • алебастр

Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок. А також, як зігрітися взимку за допомогою правильно підібраного одягу.

Теги:
#Вікна #Опалювальний сезон #Опалення #утеплення