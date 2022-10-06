Готуємось до морозів: чим утеплити дерев’яні вікна своїми руками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не залишиться жодної щілини
У 2022 році опалювальний сезон обіцяє бути одним із найскладніших в історії нашої країни, і українцям необхідно заздалегідь готуватися до осінніх та зимових холодів. "Телеграф" публікує добірку порад, які допоможуть утеплити дерев’яні вікна.
Якщо бюджет цього року обмежений і замінити дерев’яні вікна на сучасні пластикові неможливо, то утеплити дерев’яні вікна можна за допомогою підручних коштів, пише apostrophe.
Чим утеплити дерев’яні вікна
- папір
- вата
- поролон
- гумові або полімерні ущільнювачі
- монтажна піна
- герметик акриловий/силіконовий
- жорсткий чи м’який утеплювач
- парафін
З цим засобом щілини замазуємо парафіном, який заздалегідь розтоплюємо. Після цього наносимо його на віконні рами.
- алебастр
Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок. А також, як зігрітися взимку за допомогою правильно підібраного одягу.