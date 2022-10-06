Готуємось до морозів: чим утеплити дерев’яні вікна своїми руками

Не залишиться жодної щілини

У 2022 році опалювальний сезон обіцяє бути одним із найскладніших в історії нашої країни, і українцям необхідно заздалегідь готуватися до осінніх та зимових холодів. "Телеграф" публікує добірку порад, які допоможуть утеплити дерев’яні вікна.

Якщо бюджет цього року обмежений і замінити дерев’яні вікна на сучасні пластикові неможливо, то утеплити дерев’яні вікна можна за допомогою підручних коштів, пише apostrophe.

Чим утеплити дерев’яні вікна

папір

вата

поролон

гумові або полімерні ущільнювачі

монтажна піна

герметик акриловий/силіконовий

жорсткий чи м’який утеплювач

парафін

З цим засобом щілини замазуємо парафіном, який заздалегідь розтоплюємо. Після цього наносимо його на віконні рами.

алебастр

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