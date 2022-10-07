Утеплити будинок за допомогою килима: який тип найкраще запобігає просочуванню холоду

Килимки особливо ефективні для запобігання витоку тепла в будинках з поганою ізоляцією

З настанням холодів захист від протягів просто необхідний. І ця проблема стосується не тільки вікон, а й підлоги, із щілин якої в будинок просочується холодне повітря. Утеплення стін, підпокрівельного простору, вікон та підлог може бути дорогим вкладенням, і хоча це може бути ефективним, такі рішення не завжди можливі для орендарів чи домовласників з обмеженим бюджетом.

В інтерв’ю express директор компанії з надання послуг обігріву Вінстон Девіс розповів, як саме запобігти витоку тепла в будинку саме за допомогою килимів.

Проблема зі старими будинками полягає в тому, що вони, як правило, мають дерев’яну підлогу із зазорами між дошками та порожниною під ними, яка служить проходом для свіжого повітря, що надходить до кімнати. Взимку холодне повітря буквально проходить через низ будинку і піднімається вверх. Килими, укладені поверх підлоги, діють як бар’єр для холодного повітря та не дають йому охолоджувати температуру всередині приміщення.

Які килими найкраще підходять для утеплення

За словами експерта, "найефективніші" килимки для обігріву — це ті, які покривають велику площу та мають високу щільність. Завжди використовуйте повстяний килимок, а не килимок з мішковини, щоб максимізувати кількість холодного повітря, що блокується.

Повстяна підкладка для килимка закріплює килим на місці і діє як тепловий шар для вашої підлоги, забезпечуючи при цьому відчуття м’якості під ногами.

Килим з повсті

А ось підлога з підігрівом не завжди сумісна з цими м’якими покриттями для підлоги. Хоча килими добре утримують тепло на протягах, відомо, що вони також пригнічують джерела тепла, що виходять від підлоги. Крім витрат енергії та грошей, килимки на підлогах з підігрівом можуть призвести до ряду інших побічних ефектів, включаючи здуття деревини.

Раніше "Телеграф" розповідав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.