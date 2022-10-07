Топ-5 необхідних речей, які допоможуть провести холодні зимові дні у комфорті
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Завдяки цим речам, прогулянки на холоді будуть набагато теплішими.
Зима — це одна з найказковіших пір року, проте з перспективою того, що цей опалювальний сезон буде одним із найнепростіших, все диво потроху випаровується. Але якщо знати кілька корисних лайфхаків і запастися потрібними теплими речами, то пережити холод можна максимально комфортно.
"Телеграф" розповідає про п’ять обов’язкових речей, які мають бути у кожного перед настанням холодів. Вони допоможуть вам провести цю зиму комфортніше, тепліше та без обморожень.
Речі на зиму, які потрібні кожному
- Шапка — обов’язково придбайте цей аксесуар, якщо не хочете провести всю зиму на лікарняному.
- Рукавички — взимку руки як ніколи потребують тепла, тому перед виходом на вулицю, обов’язково переконайтеся, що пара теплих рукавичок лежить у кишені.
- Шкарпетки – найпотрібніший елемент одягу, який захищає від холоду наші ніжки. Вибирайте теплі та обов’язково якісні шкарпетки з натуральних матеріалів.
- Льодостави — не кожної зими необхідні, але "про всяк випадок" повинні бути в кожному будинку. У разі ожеледиці ця річ допоможе вам уберегтися від падінь.
- Термос – справжня знахідка на зиму. Коштом щільних стінок і герметичності його можна брати з собою на вулицю, і завжди мати можливість зігрітися гарячим чаєм.
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