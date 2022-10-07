Топ-5 необхідних речей, які допоможуть провести холодні зимові дні у комфорті

Завдяки цим речам, прогулянки на холоді будуть набагато теплішими.

Зима — це одна з найказковіших пір року, проте з перспективою того, що цей опалювальний сезон буде одним із найнепростіших, все диво потроху випаровується. Але якщо знати кілька корисних лайфхаків і запастися потрібними теплими речами, то пережити холод можна максимально комфортно.

"Телеграф" розповідає про п’ять обов’язкових речей, які мають бути у кожного перед настанням холодів. Вони допоможуть вам провести цю зиму комфортніше, тепліше та без обморожень.

Речі на зиму, які потрібні кожному

Шапка — обов’язково придбайте цей аксесуар, якщо не хочете провести всю зиму на лікарняному.

Рукавички — взимку руки як ніколи потребують тепла, тому перед виходом на вулицю, обов’язково переконайтеся, що пара теплих рукавичок лежить у кишені.

— взимку руки як ніколи потребують тепла, тому перед виходом на вулицю, обов’язково переконайтеся, що пара теплих рукавичок лежить у кишені. Шкарпетки – найпотрібніший елемент одягу, який захищає від холоду наші ніжки. Вибирайте теплі та обов’язково якісні шкарпетки з натуральних матеріалів.

– найпотрібніший елемент одягу, який захищає від холоду наші ніжки. Вибирайте теплі та обов’язково якісні шкарпетки з натуральних матеріалів. Льодостави — не кожної зими необхідні, але "про всяк випадок" повинні бути в кожному будинку. У разі ожеледиці ця річ допоможе вам уберегтися від падінь.

— не кожної зими необхідні, але "про всяк випадок" повинні бути в кожному будинку. У разі ожеледиці ця річ допоможе вам уберегтися від падінь. Термос – справжня знахідка на зиму. Коштом щільних стінок і герметичності його можна брати з собою на вулицю, і завжди мати можливість зігрітися гарячим чаєм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою всього одного предмета меблів можна зігрітися у квартирі без опалення.

Також ми давали поради щодо "покращення" батарей, щоб ті при включенні опалення гріли набагато потужніше, ніж раніше.