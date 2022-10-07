Готуємося до морозів: будівельники назвали місце у будинках, яке всі забувають утеплити

Утеплення цього місця у будинку не тільки зробить батареї теплішими, але й зекономить бюджет

Перед приходом холодів українцям радять подбати про утеплення власних будинків та квартир — увагу слід приділити стінам, вхідним дверям, а також проклеїти вікна, які найбільше випускають з будинку тепла. Мало хто знає про ще одне місце у будинку, яке потребує утеплення.

Як розповідають у "Будівельному блозі", мова йде про утеплення труб, по яких проходить гаряча вода.

Навіщо утеплювати труби з гарячою водою у будинку

На перший погляд, зазначають фахівці, ситуація може виглядати дещо абсурдно, адже теплоносій системи опалення сам прогріває трубу і навіть у суворий мороз замерзнути не може, однак справа зовсім не у цьому.

Утеплення труб необхідно, щоб знизити втрати тепла при проходженні гарячої води від котельні до споживача (якщо говорити про будинки/багатоповерхівки, які мають власну котельню). Те ж саме стосується й утеплення труб у підвалах багатоквартирних будинків — чим ефективніша теплоізоляція труб, тим вищою буде температура батарей у приміщення.

Що стосується приватних будинків, які мають індивідуальне опалення, то ситуація там дещо інша. Якщо котел, наприклад, розташований у віддаленому крилі будинку, а труби проходять через підвали та комори, то необхідність у додатковому захисті трубопроводів від тепловтрат все-таки є.

Фахівці резюмують, що ефективне утеплення опалювальних труб — запорука того, що ви будете гріти саме ваш будинок, а не підвал і не вулицю.

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