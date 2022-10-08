Як одягатися взимку, щоб не замерзнути навіть у лютий мороз: п’ять правил

Корисні поради на холодну пору року, які зроблять життя простішим і приємнішим.

Щоб зима 2022/2023 пройшла без проблем, навіть попри те, що опалювальний сезон в Україні буде одним із найнепростіших через війну, яку розв’язала рф. Щоб не втратити чаклунство снігової пори, потрібно добре до неї підготуватися.

"Телеграф" пропонує вас ознайомитися з кількома лайфхаками, які допоможуть вам почуватися на вулиці комфортно в будь-яку погоду, навіть лютий мороз. Дотримуючись цих п’яти правил утеплення, можна добре зігрітися.

Як утеплитися на зиму за допомогою одягу

Багатошаровість — кожен шар одягу створить додатковий повітряний прошарок, який зберігає тепло. Головне, щоб перший шар прилягав до тіла.

Джинси вас не зігріють навіть якщо вони максимально щільні. Краще на зиму придбати утеплені штани або штани з тканини з додаванням вовни та термобілизни.

Відмовтеся від бавовни — це не найкращий варіант для зими, оскільки така тканина добре вбирає вологу, і в мороз така здатність буде лише недоліком. У пріоритеті – мериносова шерсть, натуральний шовк та синтетика.

Рукавиці краще рукавичок — попри незручність здійснювати якісь дрібні рухи, пальцям у рукавичках буде тепліше.

Непродувна і непромокальна синтетична тканина — саме з таких тканин варто вибирати рукавички та рукавиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою всього одного предмета меблів можна зігрітися у квартирі без опалення.

Також ми давали поради щодо "покращення" батарей, щоб ті при включенні опалення гріли набагато потужніше, ніж раніше.