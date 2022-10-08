Як одягатися взимку, щоб не замерзнути навіть у лютий мороз: п’ять правил
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Корисні поради на холодну пору року, які зроблять життя простішим і приємнішим.
Щоб зима 2022/2023 пройшла без проблем, навіть попри те, що опалювальний сезон в Україні буде одним із найнепростіших через війну, яку розв’язала рф. Щоб не втратити чаклунство снігової пори, потрібно добре до неї підготуватися.
"Телеграф" пропонує вас ознайомитися з кількома лайфхаками, які допоможуть вам почуватися на вулиці комфортно в будь-яку погоду, навіть лютий мороз. Дотримуючись цих п’яти правил утеплення, можна добре зігрітися.
Як утеплитися на зиму за допомогою одягу
- Багатошаровість — кожен шар одягу створить додатковий повітряний прошарок, який зберігає тепло. Головне, щоб перший шар прилягав до тіла.
- Джинси вас не зігріють навіть якщо вони максимально щільні. Краще на зиму придбати утеплені штани або штани з тканини з додаванням вовни та термобілизни.
- Відмовтеся від бавовни — це не найкращий варіант для зими, оскільки така тканина добре вбирає вологу, і в мороз така здатність буде лише недоліком. У пріоритеті – мериносова шерсть, натуральний шовк та синтетика.
- Рукавиці краще рукавичок — попри незручність здійснювати якісь дрібні рухи, пальцям у рукавичках буде тепліше.
- Непродувна і непромокальна синтетична тканина — саме з таких тканин варто вибирати рукавички та рукавиці.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою всього одного предмета меблів можна зігрітися у квартирі без опалення.
Також ми давали поради щодо "покращення" батарей, щоб ті при включенні опалення гріли набагато потужніше, ніж раніше.