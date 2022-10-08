Як утеплити приміщення, щоб знизити втрати тепла на 30-40%: дієві способи

Корисні способи утеплення дверей, підлог та вікон, які допоможуть знизити втрати тепла.

Перед початком опалювального сезону не зайвим буде подумати про утеплення свого житла, приділивши особливу увагу стінам, вхідним дверям, а також бажано проклеїти вікна, щоб не випускати тепло з квартири. Оскільки ця зима буде не найлегшою, всі ці маніпуляції будуть дуже доречними.

"Телеграф" підготував для своїх читачів ще кілька ефективних способів, як утеплити свій будинок. Завдяки їм вам вдасться підвищити температуру в квартирі мінімум на 5-10°С.

Як утеплити свій будинок на зиму

Облаштуйте між стіною та обігрівачем або батареєю екран, який відбиватиме тепло. Це може бути пінофол, металізований картон або навіть звичайна кухонна фольга.

Заберіть усі меблі, які заважають проходженню тепла від батареї.

Перевірте, щоб не було щілин між віконною рамою і дверима. Найкраще утеплити пінопластовими рамками-планками, які потрібно приклеїти по периметру. Якщо дірки великі – можна використовувати монтажну піну.

Підлога можна утеплити за допомогою звичайного килима.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед увімкненням опалення потрібно звернути увагу на радіатори в будинку. Пил на конвекторі може затримувати тепло, тому в будинку буде холодніше. Є кілька підручних засобів, які допоможуть домогтися чистоти навіть у важкодоступних місцях батареї.