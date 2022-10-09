Повня "Місяць мисливця": що категорично не можна робити 9 жовтня

Жовтневий Повний місяць також відомий як Місяць листя, що опадає.

У неділю, 9 жовтня, о 23:55 по Києву відбудеться особливий повний місяць, який отримав назву Місяць Мисливця або Кривавий Місяць, і пройде він під заступництвом Овна.

Як зазначає астролог Катерина Урса на своїй сторінці в Інстаграм, жовтневий Повний місяць — важлива астрологічна та астрономічна подія, яка готує нас до швидкого Коридору затемнень з 25 жовтня по 8 листопада, а тому у жовтневого повного Місяця, окрім звичайних, будуть і свої "особливі" уроки.

У такі дні на поверхню можуть виходити почуття та емоції, які ми не дозволяємо собі проживати у звичайні дні. Звідси виникає відчуття, що вони накочують та змітають усе зі свого шляху. А оскільки це повня в знаку Овен, людина може ставати злобною, агресивною, конфліктною та істеричною.

Крім цього під час подібних астрономічних подій змінюється також і психологічний фон людини, і прояви Повного місяця можуть виглядати таким чином: безсоння, апатія та плаксивість, страхи та тривоги, спалахи агресії без видимої причини, примхи дітей, головний біль, підвищення тиску та загострення хронічних захворювань. Тому варто бути максимально обережними і дотримуватися низки заборон.

Повний місяць 9 жовтня 2022 року: що не можна робити в цей день

Надмірно займатись спортом.

Влаштовувати генеральні прибирання та трудові подвиги.

Починати з’ясування стосунків.

Постарайтеся не робити необдуманих блискавичних вчинків

Намагатися домовлятися з начальством щодо підвищення заробітної плати та змін функціоналу.

Не варто призначати важливі переговори та виступи.

Утримайтеся від дачі будь-яких обіцянок та прийняття на себе нових зобов’язань.

Намагайтеся не давати гроші в борг і не проводьте великих фінансових операцій.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі представники зодіакального кола незабаром опиняться у зоні ризику. У жовтні двійці знаків доведеться вирішувати багато проблем.