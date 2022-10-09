Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овнів чекає тріумф, а Левів – депресія

Для деяких настав переломний момент

Другий тиждень жовтня 2022 року деяким принесе випробування та негаразди, проте водночас багато хто отримає можливість змінити своє життя на краще.

На це вказує розклад карт Таро, який "Телеграф" зробив для кожного знака Зодіаку на тиждень з 10 по 16 жовтня включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Знайдіть розшифрування нижче для Вашого знаку Зодіаку:

Овен — Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у найближчий тиждень Ви через самопізнання та самовираження зможете дійти матеріального та сімейного благополуччя. Також можливі подорожі.

Телець — Закохані

Наступного тижня Вам може знадобитися прийняти якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Близнюки — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду на Вас чекають нові битви, — можливо повернення старих проблем чи справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті ухвалити якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир із головою, щоб не наробити помилок.

Рак — перевернуте Сонце

Зазвичай це карта успіху, але в перевернутому вигляді вона, на жаль, попереджає про поразку в майбутньому. Найближчого тижня Ваші плани можуть відмінитися, а песимізм і боягузтво не дадуть Вам виправити становище на краще. Крім того, днями у Вас може з’явитися невдалий любовний зв’язок.

Лев — перевернута Королева кубків

У Вас цей тиждень може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відмовитися від проблем та світу в цілому за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватися в погані думки, тоді важкий період пройде з мінімальними втратами.

Діва — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком протягом тижня, — Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Терези — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Скорпіон — перевернутий Повішений

Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтесь лише в одному напрямку. Або ж Ви можете пред’являти надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що страждаєте від вічного невдоволення. Карта Таро радить Вам на тижні більше уваги приділити духовній складовій життя та подумати, чи не настав час оновити Вашу систему цінностей.

Стрілець — Башта

Для Вас настав переломний момент, і цього тижня у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Козоріг — Смерть

Не лякайтеся назви карти, насправді вона віщує "смерть" всього старого і того, хто зжило себе, у Вашому житті. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитись у емоційному плані. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

Водолій — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими днями Ваша праця окупиться, і все вийде.

Риби — перевернута Шістка кубків

На тижні Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив прогноз Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця.