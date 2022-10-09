Як не замерзнути на вулиці взимку: корисні поради, як упоратися з холодом

Пити гарячий чай чи каву перед виходом на мороз не варто.

Не всі горять бажання в холодні зимові дні ходити гуляти вулицями, воліючи більше сидіти вдома, укутавшись теплим пледом. Однак, як би не хотілося, але виходити на мороз все ж таки доведеться (хоча б у магазин).

Щоб почуватися максимально комфортно на холоді, "Телеграф" зібрав для вас кілька правил-порад, які допоможуть уникнути переохолодження та обмороження у разі сильних морозів. Дотримуйтесь їх, і навіть застуда не зможе вас "зламати".

Як не замерзнути на вулиці взимку

Якщо ви маєте провести багато часу на відкритому повітрі, заздалегідь зніміть металеві прикраси. Також краще замінити окуляри у металевій оправі на контактні лінзи.

Перед виходом на вулицю не пийте алкоголь і не паліть.

Вирушаючи на прогулянку, добре підкріпіться. Чим калорійніша їжа, тим довше ви не замерзнете.

Виходячи з дому надвір, затримайтеся на кілька хвилин у під’їзді, щоб організм поступово адаптувався до холоду.

Чи не носите тісне взуття.

По можливості намагайтеся сховатися від вітру, обов’язково закривайте обличчя, але не ховайте рота і носа під шарфом постійно.

Слідкуйте за кольором шкіри, і не опускайте того, щоб якийсь її ділянку раптово зблід.

Намагайтеся дихати носом.

Як тільки ви відчули, що замерзаєте, одразу ж зайдіть у помешкання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою всього одного предмета меблів можна зігрітися у квартирі без опалення.

Також ми давали поради щодо "покращення" батарей, щоб ті при включенні опалення гріли набагато потужніше, ніж раніше.