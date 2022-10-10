Два знаки Зодіаку цього тижня знайдуть кохання, на яке так давно чекали

Тельців у коханні чекають великі успіхи

Всі люди ставляться до створення сім’ї по-різному, наприклад, деякі знаки Зодіаку зовсім неможливо затягнути в РАГС. Однак більшість їх нас все-таки мріє зустріти своє кохання. І ось зірки обіцяють, що цього тижня з 10 по 16 жовтня двом знакам Зодіаку казково пощастить і вони зможуть, нарешті, зустріти свою довгоочікувану другу половинку.

Телець

Тільців у коханні чекають великі успіхи. Усім, хто шукатиме другу половинку, доведеться витратити на це багато сил і часу, але зусилля того коштуватимуть. Спеціальна мантра допоможе зарядитися енергією у разі виснаження. Поточне становище планет вказує на те, що цього тижня Тельці зможуть виконати всі заповітні мрії щодо кохання. Не виключено, що цілеспрямованість та наполегливість призведуть до великих успіхів. Гороскоп Тельця на 10 жовтня, читайте на сайті.

Терези

Астрологи не виключають приходу любовних перемог для Терезів. Вони зможуть знайти другу половинку або перевести відносини на новий рівень. Важливо не стимулювати партнера. Вміння спілкуватися на спокійно та без криків — найкраща навичка для цього тижня. Гороскоп Терезів на 10 жовтня, читайте на сайті.

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