5 лайфхаків, щоб впоратися із зимовими холодами — колготки стануть у нагоді не тільки жінкам (відео)

Підготуватися до зими варто заздалегідь

Взимку зберегти тепло може допомогти багато — від багатошаровості в одязі до маленької грілки в кишені. Але варто звернути увагу на неочевидні способи підтримати температуру тіла.

Канал "Dave Hax", який спеціалізується на різних незвичайних вигадках для комфорту, радить розпочати з тепла зсередини — гаряча їжа вранці допоможе зберегти тепло. Серед корисних порад є інші.

Використовуйте у взутті теплі устілки та прогрівайте його феном перед виходом із дому.

Теплі речі можна носити не лише на вулиці. Рукавички з обрізаними пальцями допоможуть рукам не мерзнути при роботі за комп’ютером.

За допомогою штанини від щільних капронових колготок та двох картонних тубусів можна зробити пристрій від протягів – достатньо засунути їх у неї та протягнути під двері.

Для того, щоб зігріти ліжко перед сном можна використовувати як електропростирадло, так і грілку з гарячою водою.

Щоб вибрати електропростирадло, потрібно знати кілька важливих нюансів, включаючи момент із правильним підбором розміру. Як розповідав "Телеграф", щоб зберегти тепло в будинку потрібно знати, звідки воно йде — для цього потрібно перевірити не лише квартиру, а й будинок та під’їзд.