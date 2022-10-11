Три простих способи утеплити будинок: зробіть це і не замерзнете взимку

Перед настанням морозів перевірте, чи немає у вашій оселі витоків тепла

Ось-ось стартує опалювальний сезон, який цього року може бути для українців важким. Тому варто подбати про утеплення будинку чи квартири заздалегідь. Зробити це допоможуть зрозумілі та ефективні лайфхаки.

Як пише видання Express, є як мінімум три способи утеплити будинок до початку морозів. Ці кроки допоможуть уникнути витоку тепла і протягів, завдяки чому в приміщенні буде на кілька градусів тепліше і вам вдасться пережити зиму з більшим комфортом.

Лайфхак №1: перевірте планування своєї кімнати

Планування кімнати — це не тільки фен-шуй або дизайн — іноді воно має бути практичним. Ліжка та дивани не слід ставити прямо перед батареями, бо тепле повітря не зможе циркулювати. Їх також не слід тримати в безпосередній близькості від вікон і дверей, щоб уникнути протягів.

Лайфхак №2: ізолюйте резервуари й труби для води

Переконайтеся, що бак з гарячою водою має ізоляційну сорочку для утримання тепла. Труби, які йдуть до резервуару та від нього, також необхідно ізолювати за допомогою пінопластових труб.

Лайфхак №3: повісьте щільні штори

Засмикування штор, коли починає темніти, запобігає витоку тепла через вікна. Бажано, щоб це були надміцні теплові штори на підкладці. Якщо ви не хочете вкладати гроші в нові штори, ви можете вшити термопідкладки в наявні або використовувати липучки, щоб додати їх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що будівельники звернули увагу на важливий момент. Є одне місце в будинку, яке всі забувають утеплити. А також ми писали, що для запобігання витоку тепла в будинках з поганою ізоляцією особливо ефективні килимки. Є кілька нюансів, які допоможуть вибрати якісний та теплий килим.