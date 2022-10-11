Ще одна хвиля магнітних бур: стали відомі дати та інтенсивність коливань

Найсильніші геомагнітні коливання прогнозуються на кінець листопада

Жовтень цього року розпочався з низки магнітних бур, які були досить інтенсивними, але й кінець місяця також буде супроводжуватися надмірною активністю Сонця. Не стане виключенням й останній місяць осені — у листопаді їх буде аж чотири. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди.

Коли очікувати магнітних бур у листопаді?

11 листопада — прогнозується потужний спалах на Сонці, який ближче до вечора відчують на собі мешканці Землі. Геомагнітне поле штормитиме 2 дні, а тому у метеозалежних людей може спостерігатися погане самопочуття.

15 листопада — магнітна буря триватиме близько 12 годин. За інтенсивністю вона буде дещо меншою, ніж попередня.

18 листопада — геомагнітні коливання можуть викликати у людей пригнічений емоційний стан, або, навпаки, надмірну дратівливість. Все тому, що буря матиме середню інтенсивність.

25 листопада — прогнозується остання на осінь, але дуже серйозна магнітна буря. Вона буде тривати кілька днів та вирізниться особливою силою. Астрологи переконують, що за своєю силою, вона буде навіть потужнішою, аніж перша.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як підготувати організм до чергового геомагнітного удару та вберегтися від ускладнень.