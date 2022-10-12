У будинку буде холодно: п’ять найпоширеніших помилок під час використання радіатора опалення

Тепло не зможе циркулювати по кімнаті, якщо радіатор закритий меблями чи одягом

Радіатори опалення є основним джерелом тепла в холодні місяці, і чимало українців покладаються на них, щоб зігріти свої будинки.

Попри те, що регулярне прокачування, чищення та перевірка необхідні для підтримки радіаторів у робочому стані, Джесіка Стіл, експерт з технологій опалення, попередила про ключові помилки використання радіаторів. Ось п’ять речей, які ви ніколи не повинні робити з ними, пише express.

1. Занадто багато радіаторів в одній кімнаті

Є певні місця, де радіатори не слід розміщувати. Хоча може виникнути спокуса встановити два або більше радіаторів у довгих коридорах або великих кімнатах, це може бути марною витратою грошей та енергії, якщо це не "зона з високою прохідністю", особливо якщо опалення залишається включеним. Ви можете просто заощадити гроші, відключивши радіатори в кімнатах, що не використовуються.

2. Перевантаження радіаторів одягом

Розвішування чистої білизни на батареї може здатися ефективним способом висушити одяг, але через це у вашому будинку може стати ще холодніше. Шар одягу на радіаторі значно зменшить ефективність механізму.

3. Підвісні радіатори на слабких або неоштукатурених стінах

Ніколи не вішайте радіатор на стіну, яка потребує штукатурки. Це може призвести до пошкодження радіатора та навіть зруйнувати стіну.

4. Розміщення меблів надто близько до батареї

Одна з найпоширеніших помилок домовласників – це розміщення меблів у невеликому просторі та закриття радіаторів. Дивани, стільці та будь-які інші меблі слід тримати якомога далі від батарей. Прямий контакт з меблями може не тільки пошкодити шкіру або тканини, але й тепло не зможе належним чином поширюватись по кімнаті.

5. Дрібні помилки

Радіатори можуть іноді виходити з ладу без належного догляду, але ігнорування проблеми може призвести до ще більших проблем у майбутньому. Загальні труднощі, що виникають із радіатором, часто пов’язані з накопиченням бруду, що перешкоджає проходженню гарячої води через систему. Це означатиме, що ви все одно оплачуватимете рахунки за опалення, але радіатори взагалі не будуть нагріватися, що призведе до марнування грошей.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.