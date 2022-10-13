Простий спосіб утеплити вікно: з цим лайфхаком у будинку стане тепліше

Саме вікна є одним із джерел протягів та холоду в житлі

Перед настанням холодів та включенням опалення варто приділити увагу утепленню будинку. Важливо звернути увагу на планування кімнати, адже меблі, що неправильно стоять, можуть призводити до тепловтрат. І, звичайно ж, не забудьте перевірити вікна – вони можуть стати джерелом протягів і холодного повітря.

Як пише видання Express, для утеплення вікон у будинку підійде один зрозумілий і доступний лайфхак. Все, що вам знадобиться, це пухирчаста плівка і звичайна вода. Це простий, але дуже ефективний спосіб захистити вашу оселю від холоду в зимові морози.

Вікна повинні захищати квартиру чи будинок від холодного повітря. Тому спробуйте використовувати простий спосіб із пухирчастою плівкою, щоб зберегти тепло в холодні місяці. Одне зі швидких і дешевих рішень — використовувати пухирчасту плівку. Вона працює як добрий ізолятор завдяки своїм невеликим повітряним кишеням. Оскільки основний матеріал — пластик, він швидко нагрівається і є фантастичним ізолятором. Що потрібно зробити: просто оббризкайте вікно водою, і пухирчаста плівка миттєво приклеїться до скла.

Додамо, що не варто забувати і про штори. Протягом дня тримайте їх відкритими, якщо вдень до кімнати потрапляє пряме сонячне світло. Як тільки сонце сховається, закрийте фіранку, щоб утримати тепло всередині житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що будівельники звернули увагу на важливий момент. Є одне місце в будинку, яке всі забувають утеплити.