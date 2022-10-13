Що може зіпсувати пуховик при пранні: 5 головних табу

У жодному разі не робіть цього, якщо не хочете викинути улюблену річ.

Взимку пухова куртка чи пальто – головний одяг сезону. Вона тепла, легка, зручна та красива. Крім того, її легко доглядати, якщо знати головні правила.

Однак є певні дії, що мають протилежний ефект, і вам доведеться викинути одяг. Що категорично не можна робити, щоб не зіпсувати пуховик під час прання, вам розповість "Телеграф".

Основні помилки при пранні пуховика

Замочування та ручне прання. Одяг переться в машинці або віддається у хімчистку. Температура води вища за 30 градусів. Пух псується від гарячої води. Перед пранням обов’язково прочитайте оптимальні умови на етикетці. Машинне прання пуховика у пральному порошку з відбілювачем, кондиціонером, ополіскувачем. Для очищення пуховиків рекомендується спеціальний рідкий засіб. Прання без м’ячиків. Саме завдяки тенісним м’ячикам пух не збиватиметься у грудки. Розстебнута блискавка. Від цього куртка може деформуватися. Крім того, гострі краї блискавки можуть пошкодити верхню тканину одягу.

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