Рус

Що може зіпсувати пуховик при пранні: 5 головних табу

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1300
Як доглядати за пуховиком Новина оновлена 13 жовтня 2022, 14:26
Як доглядати за пуховиком

У жодному разі не робіть цього, якщо не хочете викинути улюблену річ.

Взимку пухова куртка чи пальто – головний одяг сезону. Вона тепла, легка, зручна та красива. Крім того, її легко доглядати, якщо знати головні правила.

Однак є певні дії, що мають протилежний ефект, і вам доведеться викинути одяг. Що категорично не можна робити, щоб не зіпсувати пуховик під час прання, вам розповість "Телеграф".

Основні помилки при пранні пуховика

  1. Замочування та ручне прання. Одяг переться в машинці або віддається у хімчистку.
  2. Температура води вища за 30 градусів. Пух псується від гарячої води. Перед пранням обов’язково прочитайте оптимальні умови на етикетці.
  3. Машинне прання пуховика у пральному порошку з відбілювачем, кондиціонером, ополіскувачем. Для очищення пуховиків рекомендується спеціальний рідкий засіб.
  4. Прання без м’ячиків. Саме завдяки тенісним м’ячикам пух не збиватиметься у грудки.
  5. Розстебнута блискавка. Від цього куртка може деформуватися. Крім того, гострі краї блискавки можуть пошкодити верхню тканину одягу.

Раніше "Телеграф" давав практичні поради, як не замерзнути на вулиці. А ще розповідав, як прибрати сліди праски на тканині.

Теги:
#Одяг #Лайфхак #Пуховик