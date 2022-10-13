Зима без опалення: простий лайфхак, який допоможе не замерзнути навіть у холодній квартирі

Для цього знадобиться звичайний спальник та невеликий аксесуар до нього

Влада України вже зараз попереджає про те, що опалювальний сезон на тлі війни може пройти не так гладко, як того хотілося б, а у квартирах може бути прохолодно, або й зовсім пропадати тепло. До таких випадків слід вже зараз підготуватися, зокрема, запастися зимовими речами та ковдрами. Ще один дієвий лайфхак розповіли мандрівники.

Для того, щоб не замерзнути у холодній квартирі чи будинку знадобиться туристичний спальник і спеціальна вкладка для нього, яка одночасно виконуватиме роль постільної білизни та додаткового утеплювача. Мандрівники стверджують, що такий простий спосіб додає +10 до теплоти, а варіантів такої вкладки є безліч — і тонкі, і флісові, і з синтетичних матеріалів.

Ціна на вкладки у спальники також відрізняється — є варіанти від 265 гривень, а є й по 1500 і більше. Все залежить від матеріалу, з якого вона виготовлена, а також від фірми-виробника.

Порятунком від холоду у квартирі стане звичайний спальник та вкладка до нього

Нагадаємо, що цієї зими у пригоді можуть стати й інше туристичне приладдя, яке допоможе пережити не тільки холод, але й проблеми з електропостачанням та навіть відсутністю газу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зберегти тепло у квартирі під час холодів — 8 дієвих порад.