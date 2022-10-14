Ще одна хвиля магнітних бур наближається до Землі: точні дати

Геомагнітні коливання турбуватимуть Землю протягом чотирьох днів

Жовтень видався "багатим" на магнітні бурі чи не з першого дня, а кінець другого місяця осені буде ще складнішим. Все тому, що на Сонці очікується чотириденний потужний сплеск.

Як передає Meteoprog, потужна магнітна хвиля накриє Землю з 28 по 30 жовтня. Рівень сонячної активності у пік досягатимуть рівня G2 — магнітна буря такої сили може стати причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також впливати на маршрути міграцій птахів та тварин. Крім цього, такі геомагнітні коливання можуть негативно впливати на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями, тому їм треба поберегтися.

За прогнозом, сонячна активність почне підвищуватися з 28 жовтня — відбудеться сплеск, який розтягнеться на кілька днів і по силі буде потужнішим, ніж був на початку місяця. Наступного дня, 29 жовтня, магнітна буря досягне свого піка — критичного рівня G2. А 30-31 жовтня геомагнітний шторм трохи вщухне — буде більш безпечний показник G1, після чого магнітна буря відступить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли очікувати магнітних бур у листопаді та якої інтенсивності вони досягнуть.