Як правильно користуватися грілкою, щоб не задубіти вночі у ліжку: хитрість, про яку багато хто не знає

Ґрілка має зворотний ефект і може навіть заморозити, якщо застосовувати її неправильно.

Яке гаряче та затишне слово "грілка" — вже від однієї його згадки по тілу розливається тепло! А в умовах важкої і холодної зими, що насувається, такий міні-утеплювач здається просто справжньою знахідкою у промерзлому ліжку.

Однак грілка не така безневинна, як здається, і замість свого прямого призначення — гріти вона може принести зворотний ефект і навіть стати причиною застуди. Як правильно використовувати грілку вночі, вам розповість "Телеграф".

Як застосовувати грілку: простий лайфхак

Оптимально скористатися можливостями гарячої води для утеплення постелі до сну. Тобто наповнити одну чи кілька грілок (або через відсутність – пластикові пляшки) гарячою водою і покласти під ковдру за півгодини до відходу до сну. Бажано кілька разів перемістити грілку по ліжку, щоб нагрівся більший простір. Потім витягнути грілку та лягти спати.

Але багато людей з оманливого бажання погрітися довше залишають грілку на ніч. У цьому полягає помилка. Спочатку цей виріб справді гріє і заколисує. Але у певний момент вода остигає і замість того, щоб віддавати тепло, вона починає забирати його на себе. В результаті замість нагрівання людина замерзає від зіткнення з поверхнею, що стає нижчою за температуру її тіла.

Щоб цього не сталося, грілку слід викинути з ліжка вночі. А для цього потрібно або чуйно спати, щоб уловити момент початку замерзання, або поставити будильник. Хоча простіше, звісно, не залишати грілку на ніч.

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