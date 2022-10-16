Як освітити кімнату, якщо відключено електрику: найпростіші лайфхаки зі свічкою

Щоб не сидіти в темряві, можна заздалегідь запастися освітлювальними приладами або вдатися до маленької хитрості.

Відключення світла відбувається доволі часто. А взимку темний час триває загалом майже три чверті доби. Щоб у цей період не залишитися в темряві, корисно заздалегідь заготовити в будинку арсенал усіляких світильників, які можуть працювати автономно без електрики.

Що варто придбати? Купіть ліхтарики, зарядні пристрої та батареї до них, світильники на сонячних батареях, гасову лампу, а також свічки, сірники та запальнички – все це допоможе легше пережити блекаут.

До речі, навіть одну просту свічку можна використати з розумом, і тоді світло від неї здатне яскраво освітити всю кімнату. Для цього "Телеграф" дасть вам прості поради.

Як зробити кімнату ще світлішою за допомогою лише однієї свічки: лайфхаки

Засвітіть свічку і помістіть її в глибоку металеву миску, щоб полум’я відбивалося від стінок.

Розташуйте запалену свічку біля одного або кількох дзеркал. Чим більше світлих і віддзеркалюючих поверхонь біля вогню – тим світліше буде в кімнаті.

Чим вище розташована свічка, тим більше від неї світла. Але при цьому дотримуйтесь заходів пожежної безпеки.

Поставте свічку так, щоб її не загороджували сторонні предмети та стіни – так тіні буде менше, а світла відповідно більше.

Слідкуйте, щоб свічка не опинилася на протягу — тоді її полум’я горітиме рівно, без ривків і краще освітлюватиме приміщення.

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