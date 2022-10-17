Головна небесна подія 2022 року: коли і де можна побачити сонячне затемнення у жовтні
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Вважається, що дивитися на затемнення — значить викликати для себе неприємності.
У жовтні 2022 року весь світ чекає досить важлива астрологічна подія — часткове сонячне затемнення, яке дасть початок коридору затемнень, який своєю чергою значно вплине на долю України.
"Телеграф" розповідає, коли саме настане затемнення, а також, що можна і не можна робити в цей період.
Сонячне затемнення в жовтні 2022 року: дата і час
Найяскравіше сонячне затемнення мешканці Землі зможуть побачити 25 жовтня 2022 року. Варто зазначити, що свою максимальну фазу воно придбає о 10.36.48 за Києвом. Побачити цю астрономічну подію можна буде в Європі, Близькому Сході, Центральній Азії та Західному Сибіру, а також на північному сході Африки.
Сонячне затемнення в жовтні 2022 року: головні особливості
Під час цього затемнення сонце закрито на 86%. Зазначимо, що 30 квітня, коли було попереднє затемнення, Місяць закрив сонячний диск лише на 64%. Максимальна фаза в Україні сягне лише 67%. Зазначимо, що схоже затемнення відбувалося 14 жовтня 2004 року, а наступне таке саме відбудеться через 18 років – 4 листопада 2040 року.
Варто зазначити, що багато астрологів відзначають, що це сонячне затемнення — вкрай несприятливе, а його наслідки відчує кожен мешканець планети. Щобільше, процеси, які розпочнуться в цей період і наступні два тижні торкнуться багатьох сфер у житті, а також можуть спричинити важкі соціальні процеси: конфлікти, війни і навіть катастрофи.
Однак сонячне затемнення дасть і позитивні моменти: у країнах, де воно спостерігатиметься, розпочнуться великі трансформації як політичні, так і суспільні.
Сонячне затемнення в жовтні 2022 року: що не можна робити
- Не варто розпочинати нових проєктів, якщо є така можливість.
- Не спілкуйтеся з людьми, де стосунки і так натягнуті.
- Не варто витрачати гроші на непотрібні покупки.
- Не можна починати щось нове (виходити нову роботу, переїжджати, відкривати бізнес тощо.)
- Не варто приймати різких рішень (про розлучення, шлюб і т.д.)
- Вкрай небажано укладати шлюб, вінчатися.
- Не найкращий час для еміграції.
- Не варто прискорювати події, які загальмувалися.
- Не час приймати кардинальні рішення, якщо вас відвідала думка, різко змінити своє життя.
- Не слід робити операції.
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