Головна небесна подія 2022 року: коли і де можна побачити сонячне затемнення у жовтні

Вважається, що дивитися на затемнення — значить викликати для себе неприємності.

У жовтні 2022 року весь світ чекає досить важлива астрологічна подія — часткове сонячне затемнення, яке дасть початок коридору затемнень, який своєю чергою значно вплине на долю України.

"Телеграф" розповідає, коли саме настане затемнення, а також, що можна і не можна робити в цей період.

Сонячне затемнення в жовтні 2022 року: дата і час

Найяскравіше сонячне затемнення мешканці Землі зможуть побачити 25 жовтня 2022 року. Варто зазначити, що свою максимальну фазу воно придбає о 10.36.48 за Києвом. Побачити цю астрономічну подію можна буде в Європі, Близькому Сході, Центральній Азії та Західному Сибіру, а також на північному сході Африки.

Сонячне затемнення в жовтні 2022 року: головні особливості

Під час цього затемнення сонце закрито на 86%. Зазначимо, що 30 квітня, коли було попереднє затемнення, Місяць закрив сонячний диск лише на 64%. Максимальна фаза в Україні сягне лише 67%. Зазначимо, що схоже затемнення відбувалося 14 жовтня 2004 року, а наступне таке саме відбудеться через 18 років – 4 листопада 2040 року.

Варто зазначити, що багато астрологів відзначають, що це сонячне затемнення — вкрай несприятливе, а його наслідки відчує кожен мешканець планети. Щобільше, процеси, які розпочнуться в цей період і наступні два тижні торкнуться багатьох сфер у житті, а також можуть спричинити важкі соціальні процеси: конфлікти, війни і навіть катастрофи.

Однак сонячне затемнення дасть і позитивні моменти: у країнах, де воно спостерігатиметься, розпочнуться великі трансформації як політичні, так і суспільні.

Сонячне затемнення в жовтні 2022 року: що не можна робити

Не варто розпочинати нових проєктів, якщо є така можливість.

Не спілкуйтеся з людьми, де стосунки і так натягнуті.

Не варто витрачати гроші на непотрібні покупки.

Не можна починати щось нове (виходити нову роботу, переїжджати, відкривати бізнес тощо.)

Не варто приймати різких рішень (про розлучення, шлюб і т.д.)

Вкрай небажано укладати шлюб, вінчатися.

Не найкращий час для еміграції.

Не варто прискорювати події, які загальмувалися.

Не час приймати кардинальні рішення, якщо вас відвідала думка, різко змінити своє життя.

Не слід робити операції.

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