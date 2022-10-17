Чим нагріти постіль, якщо немає електропростирадла: простий лайфхак

Один підручний побутовий предмет виручить у холодну пору року

Цього року у квартирах українців температура сягатиме мінімум 16 градусів тепла. Щоб не замерзнути, багато хто вже зараз замислюється про утеплення будинку – усувають протяги та тепловтрати. Особливу увагу варто приділити спальні, адже заснути у холодній кімнаті може бути неможливо.

Проблему з холодним спальним місцем вирішить один елементарний лайфхак. У чому його суть: прогрійте постіль феном. Звучить просто, але працює ефективно. Це чудова альтернатива, якщо у вас немає простирадла з підігрівом.

Як ще можна зігріти ліжко перед сном, якщо немає електропростирадла? Посушіть гарячим феном! До речі, цей побутовий прилад стане вам у нагоді не тільки для охолодженої постільної білизни, але і для одягу та взуття. Тільки пам’ятайте про правила безпеки: фен не можна накривати ковдрою чи іншою тканиною – він може перегрітися та стати причиною займання.

Крім того, запасіться грілками. Гаряча вода в гумовому нагрівачі або простій пластиковій пляшці була, є і буде одним із найпростіших і найефективніших засобів для обігріву ліжка. Перед сном покладіть у ліжко грілку – і насолоджуйтесь теплом. Також не забудьте одягнути теплу піжаму та вовняні шкарпетки. Про нюанси під час використання грілки ми розповідали раніше.

Якщо ж фінанси дозволяють, то купіть електричну ковдру чи простирадло. Вони оснащені спеціальними нагрівальними елементами та мають кілька температурних режимів. Увімкніть простирадло за 15–20 хвилин до сну. Також з підігрівом роблять наматрацники та топпери, про що раніше писав "Телеграф".