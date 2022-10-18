Осінній коридор затемнень-2022: наближаються дві найнебезпечніші дати

Коли настане коридор затемнень восени 2022 року і що категорично не можна робити в цей період.

Незабаром відкриється коридор затемнень 2022 року – другий цього року. Перший пройшов навесні, з 30 квітня по 16 травня. Що означає це астрономічне явище, коли почнеться і завершиться коридор затемнень, чим він цікавий і небезпечний, і як слід поводитися — читайте в статті "Телеграф".

Осінній коридор затемнень: точні дати

25 жовтня пройде сонячне затемнення. Цього дня буде часткове затемнення 124 саросу, у знаку Скорпіона, яке стане видно у багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні. Воно розпочнеться о 12 годині 22 хвилини за київським часом, а завершиться о 14:50. Максимальна фаза затемнення сонця – о 13:36 за Києвом.

Завершальне місячне затемнення цього коридору буде повним. Воно відбудеться 8 листопада під знаком Тельця.

Коридор затемнень – це проміжок між місячним та сонячним затемненням або навпаки. Цієї осені він триватиме два тижні – з 25 жовтня до 8 листопада.

Коридор затемнень 2022: який вплив матиме на життя людей

Вважається, що коридор затемнень – це період, що пов’язаний із серйозними трансформаціями для людей, і є ймовірність, що у багатьох життя кардинально зміниться. Проте складність у тому, що під час коридорів затемнень відбуваються події, на які людині важко вплинути.

Натомість впевнені у собі люди в коридорі затемнень отримають безліч можливостей від Всесвіту та зможуть сміливо рухатися вперед до своїх цілей. А ось тим, хто має сумніви у власних силах, важливо звернути увагу на підказки, як їм бути далі. Крім того, цей період допоможе визначитися, в який бік та на які цілі слід спрямувати свою енергію.

Місячні затемнення сильніше впливають на емоції людей, а сонячні – на їхній фізичний стан. Це слід враховувати, щоб організувати відповідний відпочинок, що зовсім не буде зайвим.

Примітно, що на час коридору затемнень припадає ретроградний Марс. Як відомо, Марс – це римський бог війни, сварок, конфліктів та прояви агресії. Люди стають більш запальними і дратівливими, згадують старі образи і бувають схильні до думок про помсту. А ще в цей час збільшується ризик аварій, катастроф, ДТП та зростає кількість травм.

Низка затемнень: що не можна робити в цей час

Оскільки місячні та сонячні затемнення – енергетично дуже сильні явища і завжди супроводжуються серйозними трансформаціями, у цей період слід відмовитись:

укладання важливих угод;

підписання цінних паперів;

вирішувати щось важливе;

зміна місця роботи;

переїзди;

невиправдані ризики;

початок нових стосунків.

Як правильно поводитися в коридор затемнень у 2022 році

У період з 25 жовтня до 8 листопада 2022 року слід максимально сконцентруватися на відчуттях у собі. Тому добре, якщо є можливість відволіктися від роботи, взяти відпустку та поміркувати, чого насправді ви хочете від життя і які цілі ставите.

Постарайтеся заспокоїти свій розум, інакше паніка, непослідовність дій, а також постійні метання з боку в бік можуть змусити приймати неправильні рішення. Це дуже важливо, тому що помилки в період затемнень матимуть вплив на ваше життя протягом тривалого часу.

Якщо вдасться перенаправити свою енергію, припинити накопичувати негативний досвід, чекати на погані новини, а натомість постаратися концентруватися на позитиві, прислухатися до свого внутрішнього голосу, то потрібні відповіді прийдуть до вас самі собою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як коридор затемнень у жовтні вплине на долю України, на думку екстрасенса.