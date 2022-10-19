Не всі господині роблять це правильно: коли і як додавати лавровий лист до страв, щоб вони були смачними

Є кілька важливих нюансів, які важливо враховувати під час роботи з лавровим листом.

Мало хто з господарок замислюється, як правильно користуватися лавровим листом під час приготування, а "правила" є. Якщо додавати цю пряність не до речі, то можна геть-чисто зіпсувати страву. Щобільше, деякі супи, лавровий лист і зовсім класти не потрібно. Також раніше ми розповідали, як і коли правильно солити супи та бульйони.

Як повідомляє Ukr.Media, перед тим, як додавати лавровий лист у якусь страву, бажано поцікавитися, чи потрібно це взагалі робити, і якщо прянощі не завадять, то яку кількість потрібно використовувати, і коли її додавати.

Як правильно використовувати лавровий лист під час готування

У бульйон лавровий лист потрібно додавати за 5 хвилин до його готовності, а в тушковані страви – за 10 хвилин;

Не варто додавати пряність у курячий бульйон, інакше страва втратить смак та аромат;

Також не варто класти лавровий лист і в овочевий бульйон, тому що супи на цьому бульйоні ароматизуються овочами;

На літр води можна використати не більше 1-2 листочків;

Щоб прянощі були ще ароматнішими, перед тим як покласти листочки у страву, потрібно потерти їх один про одного;

Після приготування страви лавровий лист варто витягнути, інакше може з’явитися смак гіркоти.

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