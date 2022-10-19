Коридор затемнень принесе труднощі двом знакам Зодіаку: кому і до чого готуватися

Цей час потребує обережності та уваги. Не ризикуйте без потреби

Лише за кілька днів розпочнеться осінній коридор затемнень. Це досить напружений і навіть небезпечний період, і астрологи радять бути особливо обережними. Так, відомий астролог Василиса Володіна радить у період з 23 жовтня по 10 листопада поберегтися двом знакам Зодіаку.

"Цей час вимагає обережності та уваги. Не ризикуйте без необхідності. Усі сміливі вчинки за межею здорового глузду відкладіть поки що. З’ясування стосунків теж відкладіть, якщо не припекло так, що терпіти вже неможливо. Якщо хочете розпочати нове життя і готові до того, що воно буде непередбачуваним — дерзайте в районі 25 жовтня. Якщо хочете почати нове життя, але не готові до того, що потік долі понесе вас на власний розсуд", — розповіла астролог.

Також астролог порадила, якщо плануєте висловити обурення та провчити нахабників, то варто ретельніше подумати про це. Проте прогноз складається не лише із тривожних даних. "Звичайно, затемнення можуть нести і хороше. І, звичайно, хвилюватися потрібно не всім. А ось тим, у кого затемнення зачіпають напружено світила чи Марс, потрібна особлива зібраність та витримка. Це Тельці та Скорпіони насамперед", — попереджає Володіна.

Раніше астрологи назвали три знаки Зодіаку, у яких виникнуть проблеми цього тижня. Однак не варто турбуватися, все дуже швидко закінчиться.