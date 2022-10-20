Коли Великдень-2023 в Україні: дата найголовнішого церковного свята

Дізнайтеся, коли православні та католики святкуватимуть Великдень у 2023 році.

Коли буде Великдень 2023 року в Україні? Як правильно обчислюється день святкування Великодня і від чого залежить дата найважливішого церковного свята у православних та католиків? Про це вам розповість "Телеграф".

Великдень 2023 у календарі церковних свят

Великдень – найголовніше церковне свято у православних та католиків. Ця значуща християнська подія знаменує світле Воскресіння Христове та торжество перемоги над смертю.

Великдень часто називають "святом свят та урочистістю з урочистостей", тому що він є центром біблійної історії та основою всього християнського вчення. Від дати Воскресіння Христового розраховується весь церковний календар на рік православних і католиків. Багато свят, що входять у Великодній цикл, є перехідними, тобто щорічно дата їхнього святкування змінюється залежно від дня Великодня.

До таких перехідних свят та подій відносяться:

Масляний тиждень,

Великий піст,

Лазарєва субота,

Світла Седмиця,

Вознесіння Господнє,

Трійця та ін.

Коли Великдень у 2023 році: дата у православних та католиків

Виходячи з православного календаря, Великдень у 2023 році буде раннім і випадає на неділю, 16 квітня.

Великдень 2023 року католицький і православний не збігаються за часом і відзначаються у різні дні, тому що літочислення у цих церквах проводиться за різними календарями. Православні розраховують дати за юліанським календарем, а західні християни – за григоріанським. Католицький Великдень 2023 року відзначається на тиждень раніше за православний – 9 квітня.

Як обчислюється дата Великодня

Щорічно дата Великодня розраховується за місячним календарем, тому свято є пересувним – у діапазоні періоду з 4 квітня до 8 травня.

Святкування Великодня припадає на першу неділю після першої повні, що настає після весняного рівнодення.

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