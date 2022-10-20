П’ять проблем у будинку, які б’ють по вашому гаманцю і забирають тепло: на що потрібно звернути увагу

Непотрібні втрати тепла є одним із основних факторів збільшення рахунків за електроенергію, тому оперативно усуньте цю проблему

Заощадити на платіжках допоможе не тільки відключення деяких побутових приладів на ніч, а й вирішення першопричин, з яких споживається більше енергії та уходить тепло. Якщо в будинку немає потрібної ізоляції, то радіаторам доводиться працювати довше і старанніше, щоб обігрівати приміщення. В результаті це збільшує кількість нулів у платіжках.

Як пише видання Express, слід взяти повний контроль над опаленням будинку чи квартири, а також перевірити та виправити будь-які потенційні області, які можуть витрачати енергію марно. Йдеться про щонайменше п’ять проблем, які б’ють по вашому гаманцю і роблять температуру в будинку нижчою.

Погана теплоізоляція стін

Низькоякісна ізоляція стін може призвести до колосальних 35-40 відсотків втрат тепла у будинках. Обов’язково зверніться за професійною порадою про те, як забезпечити додаткову ізоляцію у вашій будівлі, тим більше якщо вона була побудована дуже давно.

Неправильна температура котла

Одним із важливих пристроїв, які необхідно регулярно перевіряти, є котел, оскільки неправильне його використання або функціонування можуть значно вплинути на рахунки за електроенергію та якість опалення у будинку. Рекомендується доводити котли до температури близько 60 градусів, так він працює ефективніше.

Неякісне покриття для підлоги

Як і у випадку з неякісними вікнами, будинки втрачають близько 10% тепла через підлогу. Добре ізольована підлога з підігрівом може стати чудовою альтернативою. Також варто перевірити, що ваші підпільні вентилятори чисті та не заблоковані.

Невдало розташований термостат

Важливо переконатися, що термостат встановлений у відповідному місці, щоб він міг точно зчитувати температуру навколишньої середи. Термостати найкраще розміщувати в основних приміщеннях будинку, в ідеалі у вітальні або на сходовому майданчику, але ніколи не над радіатором чи поруч із дверима, де є протяг.

Погана ізоляція вікон

Вікна з поганою ізоляцією можуть стати причиною значної втрати тепла. Як тимчасове рішення ви можете використовувати герметик, щоб закласти будь-які помітні тріщини біля ваших вікон. Якщо ваші вікна були встановлені правильно, як додатковий захід ви можете встановити захист від протягів або додати щільні штори для поліпшення ізоляції. У випадку, коли вікна потребують оновлення, варто замінити їх подвійним склінням, щоб запобігти холодним протягам і з часом заощадити на рахунках, а також покращити звукоізоляцію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зігрітися без електрики та опалення. А також ми писали, як висвітлити кімнату, якщо в будинку немає світла.