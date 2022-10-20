Наприкінці жовтня Землю накриє потужна магнітна буря: відома дата

Кінець місяця не обійдеться без геомагнітних штормів

Цей місяць дуже багатий на геомагнітні спалахи, оскільки магнітні бурі накрили Землю з перших чисел жовтня. Геомагнітні коливання турбуватимуть метеочутливих людей і останні дні жовтня. Підвищення сонячної активності затягнеться на чотири дні.

Так, попередження про магнітні бурі з 27 по 30 жовтня опублікував ресурс meteoagent. Повідомляється, що йдеться про високий рівень та k-індекс 5, тобто це досить потужний вид геомагнітної активності.

Так, штормовий рівень у ці дні досягатиме середньої та високої позначки. Вища ступінь сонячної активності припадає на 28 і 30 число, тоді очікується К-індекс 5. А ось 27 жовтня та 29 жовтня спалахи на Сонці будуть менш відчутні, повідомляється про середній рівень штормової активності.

Ймовірно, наслідки магнітної бурі позначаться на самопочутті метеочутливих людей. Тим більше що напередодні активність Сонця не перебувала в інтенсивній динаміці. Так, з 21 до 25 жовтня штормовий рівень магнітних бур визначався як нормальний.

Нагадаємо, геомагнітний шторм протримається на небезпечному аж до закінчення жовтня. А на спад магнітна буря піде лише першого дня листопада. Тому якщо ви належите до метеозалежних, підготуйтеся до затяжного періоду сонячної активності заздалегідь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли чекати магнітних бур у листопаді 2022 року. Названо найнебезпечніші дати.