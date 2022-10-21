Простий спосіб висушити мокре взуття після прогулянки без сушарки: цей лайхфак – знахідка для зими (фото)

Цей простий трюк не зіпсує взуття та допоможе зберегти порядок у передпокої

Взимку не обійтися без пари теплих чобіт, для утеплення яких можна використовувати вовняні устілки. Єдина незручність — дощова та снігова погода в холодну пору року змушує нас сушити взуття відразу після прогулянок. Інакше в передпокої миттєво стає брудно та мокро.

Якщо ж сушарки немає, то виручить один незвичайний спосіб зберігання черевиків та чобіт. Цей простий лайфхак не потребує великих витрат. Ви зможете легко організувати простір для сушіння взуття, при цьому не зіпсувавши інтер’єр кімнати.

Створити спеціальне місце, де ставитимете намокле взуття після зимових прогулянок, не важко. Що вам знадобиться:

Піддон, таця або щось на зразок лотка. У нього повинні поміщатися кілька пар вашого зимового взуття. Дрібні камені, щоби заповнити лоток. Це може бути і річкове каміння, і морська галька.

Що потрібно робити: просто заповніть піддон камінням. Ставте черевики на каміння та сніг із водою стікатимуть на дно лотка. Це дуже проста ідея, яка є надзвичайно шикарною прикрасою інтер’єру та ефективно утримує весь брудний безлад, який часом відбувається в кімнаті через взуття в холодну пору року.

Відмінна ідея для зберігання взуття в холодну пору року

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