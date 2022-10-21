Вона із шоубізнесу: Positiff розповів про свою нову кохану через рік після розлучення

Колишній учасник гурту "Время и стекло" більше не холостяк

Український репер Олексій Завгородній, більш відомий як Positiff, зізнався, що перебуває в романтичних стосунках. Музикант вперше розповів про нову дівчину через рік після розлучення з Анною Андрійчук.

В інтерв’ю "Слава+Таня" 33-річний артист розповів, що його кохана — відома особистість із шоубізнесу, проте хто це, Positiff поки що замовчує.

За словами репера, вони познайомилися давно і спілкувалися виключно як друзі. Однак потім зрозуміли, що вони мають взаємні почуття.

Стосунки пари розпочалися ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Олексій не хотів говорити на цю тему, оскільки вважав і вважає це недоречним.

Розлучення Positiff та Анни Андрійчук

Олексій Завгородній розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук у квітні 2021 року. Разом пара була 15 років, половина з яких — в офіційному шлюбі. Офіційна причина розриву – різні інтереси. В інтерв’ю Катерині Осадчій Анна розповіла, що Олексій віддавав більше часу роботі, ніж сім’ї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український репер Positiff порадував своїх фанів потужним кліпом на пісню "Ничего личного", де артист матами дає зрозуміти росіянам, що насправді означає їхній "рускій мір".