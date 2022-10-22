Що потрібно зробити, щоб дрова горіли набагато довше: хитрість, яка допоможе швидше обігріти будинок

Корисні поради для дачників та власників каміна для дров у будинку.

Зима 2022/2023 очікується досить складною, тому про те, як обігріти свій будинок у холоди, потрібно подбати заздалегідь. Сьогодні ми хочемо дати кілька порад, які допоможуть дачникам, жителям сіл, а також тим, хто живе в приватному будинку та має камін чи грубку, як економніше використовувати дрова, і при цьому максимально обігріти свій будинок.

Як повідомляє Ukr.Media, зробити це досить просто, головне дотримуватися трьох правил, про які ми розповімо далі. Завдяки цим лайфхакам процес триватиме набагато довше, що допоможе сильніше обігріти будинок.

Як правильно топити дровами

Перше – важливо правильно укласти дрова. Пам’ятайте, що чим щільніше будуть укладені дрова, тим менше повітря через них проходитиме.

Друге "правило" також стосується правильного розташування дров — внизу потрібно укладати великі дрова, а зверху класти менші колоди.

Третє — розпалювати багаття треба згори, де лежать дрібні гілки. Завдяки цьому процес горіння буде розтягнутий, а будинок прогріватиметься набагато швидше.

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